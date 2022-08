Michele di Un posto al sole annuncia la morte di Teresa

A dare la notizia è stato Alberto Rossi, Michele in Un posto al sole, con un post su Instagram. È morta a 77 anni l’attrice Carmen Scivittaro. Nota al grande pubblico come Teresa Diacono nella soap Rai Un posto al sole, un personaggio molto amato dal pubblico. L’attrice, da qualche tempo distante dal set di Upas, è scomparsa per una malattia.

La notizia della morte di Carmen Scivittaro ha scosso tutto la produzione della soap napoletana e i migliaia di fans. Nata a Napoli nel 1945, nella sua carriera tanto teatro e anche drammaturgia in radio, ha lavorato in opere come “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, il “Mestiere di Padre” di Raffaele Viviani e “Ceneri di Beckett” di Lello Serao. Il successo di pubblico è arrivato nel 1998 con la soap Rai, dove con il personaggio di Teresa, moglie di Otello, ha rappresentato un cardine narrativo importante negli intrecci della sceneggiatura.