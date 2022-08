Spedizioni pacchi internazionali: a cosa prestare attenzione

Stai pensando di spedire un pacco all’estero e non sai come fare? In questo articolo ti sveliamo a cosa prestare attenzione riguardo le spedizione di pacchi internazionali e ti raccontiamo anche il servizio innovativo di Spediscionline che ti permette di scegliere con cura la tipologia di offerta per la tua spedizione.

Spedizioni pacchi internazionali: cosa devi sapere

Spedire un pacco all’estero può essere più complicato di quanto pensassi. Innanzitutto, devi conoscere le regole relative alle dimensioni, al peso e alla composizione del pacco, in modo da non incorrere in spiacevoli sorprese. Inoltre, è importante scegliere il corriere giusto per le tue spedizioni, perché quest’ultimo potrebbe avere delle tariffe differenti a seconda della destinazione. Ti consiglio di valutare bene tutti i pro e i contro della spedizione prima di decidere con chi effettuarla.

Prima di tutto, bisogna controllare che il contenuto del pacco non violi alcuna normativa vigente nel Paese destinatario: ad esempio, in alcuni Paesi è vietato spedire determinati prodotti o materiali. Inoltre, bisogna verificare che il peso e le dimensioni del pacco siano compatibili con le normative del Paese in questione. Bisogna prestare particolare attenzione ai documenti necessari per la spedizione: il pacco deve essere accompagnato da una lettera di vettura, che ne attesti l’autenticità e la provenienza. Infine, scegliere il corriere più affidabile sul mercato.

Attenzione per quanto riguarda i dazi doganali: ogni località ha delle regole e affidarsi a corrieri esperti ti mette al riparo da rischi di perdita della merce. Su Spediscionline viene spiegato dettagliatamente quando vengono calcolati i dazi doganali e in quale modalità.

Come scegliere il corriere giusto

Il servizio di corriere per le spedizioni deve essere scelto in base alle proprie esigenze. Bisogna valutare attentamente quali sono i requisiti più importanti da soddisfare: la rapidità di consegna, la puntualità, la qualità del servizio, il prezzo e le modalità di pagamento.

Ecco alcuni aspetti da considerare:

– Il prezzo: bisogna confrontare i vari prezzi offerti dai vari corrieri per individuare quello più conveniente. Il costo di un servizio di corriere può variare a seconda della destinazione, del peso e delle dimensioni della spedizione. Alcuni corrieri offrono tariffe più vantaggiose per le spedizioni internazionali, altri invece sono più economici per le spedizioni nazionali.

– La rapidità: alcuni corrieri garantiscono la consegna entro pochi giorni, mentre altri prevedono un tempo più lungo. Bisogna valutare quale sia l’urgenza delle proprie spedizioni.

– La copertura territoriale: controlla qual è il territorio coperto dal servizio di corriere prescelto e se questo include anche le destinazioni internazionali.

– Modalità di pagamento: le modalità di pagamento sono una caratteristica importante da valutare quando si sceglie un corriere. Alcuni corrieri offrono la possibilità di pagare online, altri invece richiedono il pagamento direttamente alla consegna.

Spediscionline: la soluzione per spedizioni internazionali e non solo

Spediscionline è un servizio che devi assolutamente conoscere, sia che tu sia un privato che un’azienda. L’interfaccia grafica è davvero semplice e ti permette di ottenere subito il calcolo di un preventivo: ti basterà selezionare la città di partenza e di destinazione, la tipologia di merce, le dimensioni complete per ottenere un preventivo. Potrai valutare diverse opzioni che potranno rispondere alle tue esigenze, andando ad individuare quella più adatta a te.

Perché scegliere Spediscionline? Ti permette di svolgere tutte le operazioni in modo molto facile e tramite dispositivo mobile o PC; inoltre grazie all’assistenza precisa e puntuale e al servizio di tracking potrai monitorare il tutto in modo preciso e impeccabile. Insomma, per le tue spedizioni internazionali o nazionali di pacchi business, mezzi di trasporto, pallet e valigie sai di avere un nuovo alleato per trovare prezzi competitivi e un servizio eccellente, senza dimenticare la rapidità di consegna.