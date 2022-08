FcCrotone, presentati sei nuovi acquisti. La Lega Pro ufficializza i tre gironi. Domenica allo Scida (ore 20.30) amichevole Crotone vs Lamezia: Memorial “Luigi Vrenna”.

Girone C: ACR Messina; Audacia Verignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidel Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Viterbese. Crotone unica squadra retrocessa dalla serie B. Domani 5 agosto il sorteggio dei calendari e dopo ogni squadra potrà impostare la propria stagione pensando agli avversari che dovrà affrontare.

Nell’attesa dell’inizio del campionato, la società pitagorica continua ad essere attiva sul calciomercato con arrivi e partenze. Stamattina, giovedì 4 agosto, presentati dal dg Raffaele Vrenna e dal ds Fabio Conti, sei giocatori (5 nuovi e una conferma). Si tratta del centrocampista Awua (la passata stagione già al Crotone in prestito), il portiere Dini, il difensore Giron, gli attaccanti Gomez e Panico, il centrocampista Vitale.

Tutti soddisfatti per essere arrivati in una squadra che nel recente passato ha militato in serie A e serie B e che intende tornare nella categoria superiore già al termine della prossima stagione. Una nota, la promozione in serie B, che il dg conferma con assoluta convinzione e le operazioni di mercato sono la conferma. Altra nota del dg Vrenna, l’invito ai tifosi di partecipare in massa all’amichevole di domenica prossima per dimostrare ai giocatori la vicinanza nei loro confronti. “Contro il Lamezia – ha dichiarato il dg, – un Crotone che, indipendentemente dalla forza dell’avversario, evidenzierà la volontà di competere per il vertice della classifica”. Altri acquisti, non ancora presentati, riguardano l’esterno Orazio Pannitteri, 17 agosto 1999, dalla Fermana, contratto triennale. Alessio Tribuzi, trequartista nato a Roma il 24 novembre 1998, arriva pure a titolo definitivo, contratto triennale, dal Frosinone. Dall’Avellino il difensore centrale Davide Bove, nato a Benevento 17 novembre 1998, contratto biennale.

In uscita il difensore Davide Mondonico (ceduto in prestito all’Ancona), l’attaccante Luca Gozzo (classe 2004) in prestito al Frosinone.