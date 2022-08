Piano delle manutenzioni sul Litorale, presentati marciapiedi e asfalti nuovi a Tirrenia

Il Comune di Pisa prosegue anche nei mesi estivi il grande piano di investimenti per la manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade cittadine. È terminato nel mese di luglio l’intervento di manutenzione straordinaria di marciapiedi e asfalti a Tirrenia, che ha visto, sotto il coordinamento di Pisamo, il rinnovo completo di via degli Alberi, via dei Salici, via della Selva e via dei Gelsi. Un investimento da parte dell’Amministrazione Comunale di 463mila euro che ha riguardato complessivamente il rifacimento di 3.250 metri quadrati di marciapiede e 8.124 metri quadrati di asfalto. L’intervento, che è stato presentato stamani mercoledì 3 agosto in una conferenza stampa a Tirrenia, alla presenza del Sindaco di Pisa, dell’assessore ai lavori pubblici e dell’amministratore unico di Pisamo, segue la riqualificazione di marciapiedi e asfalti fatta nel 2020 sempre a Tirrenia nel comparto di via delle Viole, via delle Ortensie, via degli Oleandri e via dei Salici.

Oltre ai lavori per la manutenzione straordinaria in alcune strade di Tirrenia, l’Amministrazione Comunale ha portato a termine un grande intervento di sicurezza stradale, realizzando oltre 40 attraversamenti pedonali in quota, di cui solo 26 in zona Litorale. Un intervento che sul Litorale ha visto un investimento da parte dell’Amministrazione di 86mila euro. Questo l’elenco degli attraversamenti realizzati: viale D’Annunzio rotatoria Cep, via Pisorno intersezione via Ligustri, via della Repubblica Pisana intersezione via Duodi, via della Repubblica Pisana intersezione via Lanfreducci, via Ordine di Santo Stefano intersezione piazza Ausiliatrice, via Ordine di Santo Stefano intersezione Via Inghirami, via Ordine di Santo Stefano intersezione Via Gualduccio, via Ordine di Santo Stefano intersezione Via Orlandi, via Milazzo intersezione Via Iviza, via Milazzo Via Francardi, via Moriconi intersezione Via Francardi, via Moriconi intersezione P.zza Gorgona, via Moriconi intersezione Via Inghirami, via Diacono intersezione Via Masca, via Diacono intersezione Via Vecchiani, viale del Tirreno in piazza dei Fiori e Piazza Belvedere, viale del Tirreno intersezione Vione del Vannini lato nord, viale del Tirreno intersezione Vione del Vannini lato sud, via degli Ontani a Tirrenia.

Oltre al Litorale, sul fronte delle manutenzioni straordinarie si sono conclusi in questi mesi a Pisa gli interventi a marciapiedi e asfalti a Riglione in via Fiorentina, via Calatafimi e via Gemignani, nel quartiere di Porta a Lucca, in via Randaccio e via Filzi, dove sono ancora in corso i lavori ai marciapiedi di via Fratelli Rosselli, via Baracca e via Nazario Sauro. In via di completamento (entro settembre) l’asfaltatura di via Francesco Crispi in centro, realizzata quella di via Saragat. Nei quartieri di Pisanova e Cisanello terminate le asfaltature di via Redi, via Malagoli, via Cuppari, Cosimo Ridolfi, via Luzzatto, via Cisanello, via Taddei, via San Biagio, via Mazzei e i marciapiedi di via Landi. Sono in corso e terminano a settembre anche i lavori in via di Pratale per il rifacimento di asfalti e marciapiedi lungo tutta la strada, dopo aver effettuato la rimozione di pini pericolanti; terminato il rifacimento del marciapiede in via Livornese a San Piero a Grado. Eseguiti e in corso anche interventi di manutenzione straordinaria di tratti di lastricati in centro storico in via San Nicola, piazza Cavallotti, via D’Azeglio, via Volta, via Coccapani, via Carmignani e piazza San Paolo all’Orto. Tutti i lavori in corso nei quartieri di Pisa, eseguiti sotto la guida di Pisamo, termineranno entro l’autunno per un valore complessivo di 4 milioni di euro.