L’arte pittorica di Liguori su abiti e accessori di moda

Francica VV – Il pittore vibonese Enzo Liguori, originario di Francica, è stato coinvolto in un progetto sartoriale da una azienda modenese l’Effigie. Un bel salto prestigioso per il Maestro che con la sua arte pittorica abbraccia la moda. La sartoria modenese “Effigie” ha coinvolto in questo iniziativa l’artista, ed alcuni particolari delle sue opere, dedicate ai paesaggi calabresi, sono stati riprodotti su capi di abbigliamento e accessori vari, tra cui vestiti e borse per donna. Le stampe riprodotte sono realizzate in digitale e rappresentano i suoi girasoli, i cardi ed i papaveri immersi in campi verdeggianti o le distese di grano assolate. Ovvero le splendide tele che sono la sua passione ed arte che da anni esprime ed intinge su tele di ogni dimensione. È nato un’intesa tra l’artista e l’azienda in un connubio che piace e soprattutto rappresenta l’immagine di una Calabria positiva, un’immagine ancorata ai suoi colori e tradizioni, una Calabria capace di sorprendere il pubblico grazie al dinamismo dei suoi professionisti.

Per lei Liguori si tratta di una vetrina prestigiosa che la proietta in un mondo nuovo; si vero, risponde al nostro corrispondente Rino Logiacco; tra me e l’azienda è nata una collaborazione davvero originale ed inaspettata, come lei sa il mio obiettivo è quello di mettere in risalto le bellezze della nostra terra, lo faccio da anni attraverso i miei dipinti. La proprietà della sartoria è di una persona con la quale ho un’amicizia da tempo, conosco la professionalità della sartoria “Effigie” la quale ha realizzato un’idea fantastica, e devo ammettere che stiamo avendo un buon successo online. Sappiamo benissimo che ormai il mondo del web la fa da padrona in tutti gli ambiti. Così l’arte pittorica, attraverso la moda, supera i confini regionali.

Per adesso – aggiunge Liguori- gli abiti sono disponibili on line dietro prenotazione sulla mia pagina di FB . https://www.facebook.com/enzo.liguori.313 . L’idea è quella di organizzare una sfilata per vederli indossati dal vivo .. Stiamo valutando la location e, considerato che sono vicino alla città di Vibo Valentia, penso proprio che questa città, come inizio sia la più gettonata.

Rino Logiacco