La Freccia 9802 diretta a Milano travolge e uccide due persone a Riccione

Tragedia domenica mattina a Riccione nel Riminese. Alle 7 un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione, diretto verso Milano, ha investito e ucciso due ragazze. In base a quanto scrive la stampa locale testimoni hanno visto le due ragazze arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari. Chi le ha viste avrebbe raccontato che barcollavano. Ma sono in corso le indagini della Polfer per accertare come è avvenuta la disgrazia.

La Freccia 9802 non aveva fermate alla stazione di Riccione. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona. Sono stati predisposti servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco e il pm di turno Brandanini. I filmati delle telecamere della stazione saranno utili per ricostruire la dinamica dell’incidente.