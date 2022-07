Sicurezza a Pisa: in corso i lavori per l’installazione di altre telecamere

L’amministrazione comunale punta sulla sicurezza. Lavori in corso a Pisa in tre distinti quartieri per ampliare la rete di videosorveglianza della città della Torre Pendente. Sono otto le nuove telecamere in corso di installazione: quattro in zone limitrofe a Corso Italia, due al Cep e due a Pisanova. Nel dettaglio, gli otto dispositivi di sicurezza vengono così posizionati: uno in via Turati all’intersezione con via Pascoli, uno in via Cottolengo all’intersezione con via D’Azeglio-Via Mazzini, uno in Via Mazzini, uno in via Benedetto Croce in prossimità del Loggiato; due tra via Michelangelo e piazzale Donatello e 2 in via Malagoli e via Russo. I lavori in corso attualmente riguardano gli scavi da effettuare per posizionare i cavi e si concluderanno a settembre, con il montaggio e il collaudo delle telecamere. L’intervento è svolto da Elettronica D.B.M per un importo di circa 168 mila euro.

Le nuove telecamere si vanno ad aggiungere alle 42 già installate da giugno 2018 ad oggi: 21 installate un anno fa nei quartieri di Porta a Lucca, Porta a Mare e Porta Fiorentina, 13 installate nel quartiere di San Martino a maggio 2019, 2 postazioni per ampliare la videosorveglianza in zona Stazione in via Puccini e via Mascagni a maggio 2019, una telecamera aggiunta in zona Duomo (via Roma) a novembre 2019, 4 postazioni nuove a Putignano ad agosto 2019 e una telecamera al parcheggio di via Pietrasantina (in aggiunta alle 12 installate dal gestore del parcheggio) ad aprile 2020, per un totale di 137 apparecchi. Con gli otto nuovi dispositivi in arrivo, il numero complessivo di telecamere di videosorveglianza a Pisa salirà a 145.

Grazie al finanziamento di 53.320 euro dal Ministero dell’Interno sul progetto ‘Pisa sicura contro lo spaccio – Prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti’ è inoltre prevista l’installazione, tra fine 2022 e inizio 2023, di altre sette telecamere nel centro storico cittadino che saranno posizionate in: via Dalmazia, angolo via della Faggiola; via della Faggiola, angolo via Capponi; via Capponi, angolo via Martiri; via Carducci, angolo via San Giuseppe; a metà circa di Via Sant’Apollonia; a metà circa di via Consoli del Mare; piazzetta Bolelli.

Tutte le telecamere installate sono collegate con le centrali operative di tutte le forze dell’ordine, in modo da permettere a Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale di visionare le immagini e disporre di uno strumento di controllo idoneo ad individuare i responsabili dei reati. Sono molti gli arresti effettuati nell’ultimo anno dalla Polizia Municipale proprio grazie all’opera congiunta e coordinata tra agenti presenti sul territorio nelle ore serali e personale in servizio alla centrale operativa che visiona le immagini in diretta.