Bluespirit.com, bijoux preziosi che sanno stupire e imperdibili occasioni

Quella di Bluespirit.com è un’offerta completa, pensata per quanti desiderano un gioiello prezioso, in grado di illuminare con un’inconfondibile nota di stile il proprio look. Il catalogo dello store, infatti, annovera tantissimi bijoux, espressione dei marchi più autorevoli del settore. Qualche esempio? Breil, Guess, Citizen o Chiara Ferragni. Le spedizioni sono rapide e le transazioni online prive di rischi, senza dimenticare il programma fidelity, che riserva vantaggi esclusivi.

Bastano pochi istanti sul portale per scoprire centinaia di accessori: dagli orecchini alle collane, passando per cavigliere, orologi, anelli e bracciali. Sono realizzati con materie prime pregiate, quali oro, argento, diamanti, perle e gemme, che assicurano resistenza e durevolezza.

Per ciò che riguarda i brand, si incontrano quelli più apprezzati dal pubblico. Possiamo ricordare, tra gli altri, 10 Buoni Propositi, Michael Kors, Just Cavalli, Lucien Rochat, Kidult, Cluse, Nomination, o orologi Maserati.

Ad arricchire la proposta giungono diverse occasioni di risparmio, che consentono di tagliare i prezzi di listino ufficiali. Sulle cavigliere sono attivi sconti che raggiungono il 50%. Anche su una selezione di gioielli firmati Morellato le riduzioni sono del 50%.

I vantaggi aumentano per gli iscritti al programma fidelity. Sì, perché la Bluespirit Card riserva offerte speciali e un regalo di benvenuto. Una volta accumulati 250 punti si raggiunge il livello di membership Diamond: ad ogni acquisto viene caricato sulla carta un credito pari al 5% della somma spesa. Ottenerla è semplice, basta compilare l’apposito form sul portale.

Con un tap sulla sezione “Idee regalo” si possono scoprire vari bijoux, perfetti da donare in occasione di un compleanno, una laurea, un matrimonio o un battesimo. Il pacchetto può essere inviato direttamente al destinatario eliminando, chiaramente, qualunque riferimento ai costi affrontati.

Le spedizioni sono rapide e diventano gratuite in caso di importi superiori a 39 euro. L’acquirente, inoltre, ha l’opportunità di ritirare il proprio ordine presso uno dei punti vendita Bluespirit, dislocati in tutta Italia. Qui, può approfittare del servizio di incisione del nuovo prezioso.

Ad ogni modo, nell’eventualità di domande, dubbi o richieste particolari, il team del customer care è raggiungibile tramite numero di telefono o via e-mail.

Quanto alle modalità di pagamento, infine, garantiscono la più totale sicurezza. Lo store, infatti, si avvale del circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema delle transazioni online. Le opzioni tra cui scegliere sono: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o in quattro rate grazie a 4X Oney.