Cos’è che rende difficile fare nuove amicizie da adulti e quale soluzione adottare

L’età adulta è segnata dai cambiamenti. Alcuni sono positivi, altri negativi, ma soprattutto ci portano al confronto con nuovi scenari, in particolare per quello che riguarda gli aspetti relazionali. Sono tante le situazioni che impongono un nuovo inizio: il trasferimento in una nuova città per ragioni di lavoro, la conclusione di una relazione importante, il desiderio di chiudere con amicizie inappaganti. Ma come affrontare la sfida di stringere nuove amicizie da adulti?

La difficoltà di incontrarsi con persone con cui condividere momenti autentici

La Rete rende possibile mettersi in contatto con molte persone nello spazio di qualche click, ma quando si tratta di passare dal mondo digitale a quello analogico, molto spesso, l’entusiasmo lascia spazio alla delusione. Il senso di frustrazione di quest’esperienza porta alla convinzione che la creazione di nuove amicizie sia una vera e propria impresa.

Il limite però è rappresentata dall’approccio e dalle risorse utilizzate per centrare l’obiettivo. Anzitutto è fondamentale rivolgersi a persone che condividono interessi e magari alcune esperienze, così da rendere più facile quel percorso che porta a conoscersi e scoprirsi reciprocamente.

Il Web conduce a un mondo iperconnesso ma fatto di persone che poi, nella vita reale di tutti i giorni, non riescono a condividere momenti all’insegna della spensieratezza e del sincero confronto. Eppure si tratta di occasioni molto preziose, se non fondamentali, per trascorrere al meglio il proprio tempo libero.

Il punto quindi è la qualità delle relazioni e degli incontri che ne conseguono. Da dove partire per centrare l’obiettivo di fare nuove autentiche amicizie, da coltivare magari nel corso degli anni? La scelta della giusta community.

È più facile fare amicizia quando la priorità è la qualità del rapporto

La condivisione di esperienze dovrebbe sempre passare dalla selezione della compagnia appropriata. Meeters (https://meeters.org/) è l’operatore specializzato nella promozione dell’aggregazione sociale creando momenti genuini di incontro a cui fa riferimento una community di oltre 40.000 persone.

Alla base del progetto c’è infatti il desiderio di produrre un cambiamento positivo, portando a un’uscita dalla propria comfort zone e dalle proprie abitudini, andando alla scoperta di nuove persone selezionate per affinità di interessi e passioni.

Meeters crea quindi le condizioni per vivere esperienze all’insegna di inclusività, sicurezza e accoglienza. Vengono gettate così le premesse per la creazione di rapporti che possono durare nel corso degli anni. Un approccio che ha portato un’importante presenza femminile all’interno della comunità.

L’attenzione verso la qualità del tempo libero diviene l’elemento che unisce le persone, sulla scorta di una corrispondenza rispetto agli interessi. Prende forma così un gruppo composto da utenti di pressoché ogni fascia di età, sebbene gli over 35 siano tra i protagonisti della community.

Meeters, tante opportunità d’incontro pensate per passare da online a offline con semplicità

Un pubblico adulto che vuole passare dalla dimensione digitale a quella analogica per una socializzazione attenta alle necessità e preferenze individuali. È possibile così approfittare di numerose esperienze ed eventi, che spaziano dai tour cittadini a spensierati apericena, dai tour in kayak alle visite guidate in destinazioni affascinanti, arrivando a passeggiate con picnic, trekking ad alta quota e molto altro. Complessivamente sono disponibili oltre 450 opportunità di incontro.

Il riscontro della qualità delle esperienze vissute dai meeters è stato raccolto nelle recensioni certificate da Feedaty (società specializzata nella verifica delle opinioni degli utenti). Meeters consente del resto di creare connessioni prima dell’evento, ricorrendo anche a chat dedicate, così da rendere semplice e coinvolgente il passaggio tra dimensione digitale e fisica.

Le relazioni che vengono a stabilirsi, siccome alla base hanno un processo di selezione incentrato su affinità e condivisione, possono durare nel tempo. Con la compagnia appropriata diventa finalmente realtà l’obiettivo di trascorrere momenti piacevoli e sinceri.

Vengono così sfruttate al meglio le potenzialità della digitalizzazione al servizio di un’esperienza offline appagante, incentrata sulla qualità. Un nuovo modo di fare amicizia e trascorrere il tempo libero, riscoprendo il piacere di non sentirsi più soli all’interno di una comunità pronta ad accogliere anche chi per la prima volta si approccia a questo tipo di opportunità.

