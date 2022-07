Depuratore di acqua a Messina: una soluzione per molti problemi

Tutti noi sappiamo quanto sia importante l’acqua per l’equilibrio e il benessere del nostro organismo, il quale di norma ne è costituito per due terzi. Una delle prime regole per una vita sana è proprio bere molta acqua. Questo semplice accorgimento permette infatti al corpo di purificarsi, alla pelle di mantenersi giovane più a lungo, ci aiuta a sentirci più energici, ecc. Tuttavia, non basta solo bere molto: è ancor più importante bere bene. Ma come fare se vogliamo assicurarci di poterlo fare serenamente con l’acqua di casa nostra? La risposta passa dal depuratore di acqua domestico.

Perché scegliere un depuratore di acqua?

La risposta a questa domanda parte dalle vostre esigenze, ma i motivi sono svariati. C’è prima di tutto un discorso legato a un fattore economico, visto che vi permette di risparmiare. Un depuratore è un piccolo investimento nell’immediato, ma ha un impatto notevole sulle nostre spese. Secondo quanto riportato dal SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana, ogni essere umano ha un fabbisogno medio di 2,5 lt di acqua al giorno. Un dato che permette facilmente di capire quanta ne consumiamo; volete provare a calcolare il risparmio, partendo da questa considerazione?

C’è anche un discorso legato a un fattore ambientale. Il metodo di trasporto più diffuso per l’acqua sono le bottiglie di plastica. Nonostante i passi avanti per quanto riguarda la raccolta differenziata, i nostri mari sono sempre più invasi dalla plastica. La stessa viene poi spesso o inghiottita dalla fauna ittica – e quindi rischia di tornare sulle nostre tavole – o appunto contamina l’acqua, rendendola insalubre.

C’è poi anche un risparmio di tempo. La vita di oggi è sempre più frenetica e gli impegni congestionano le nostre giornate, rendendo il nostro tempo libero estremamente prezioso. Sempre più spesso life coach e professionisti del benessere spendono le loro competenze per aiutarci a gestire meglio il nostro tempo, ottimizzando le nostre attività. Non so voi, ma per me è allettante la possibilità di accedere comodamente e dalla propria cucina a dell’acqua fresca e dissetante, senza il pensiero di dover controllare quante bottiglie mi sono rimaste.

Eppure, specialmente se come me vivete in Sicilia, è importante capire come poter risolvere in parte questi problemi. Per questo oggi andremo a scoprire come scegliere un depuratore di acqua a Messina.

Quale depuratore di acqua scegliere a Messina?

Prima di arrivare alla scelta, bisogna valutare un insieme di fattori che ci indicheranno quale sarà l’opzione giusta per noi. Innanzitutto, bisogna partire dalle nostre esigenze. Perché stiamo pensando di comprare un depuratore? Di quanti membri è composta la nostra famiglia? Chiaramente una persona che vive da solo ha meno esigenze rispetto a un nucleo familiare molto numeroso.

Spazio disponibile

Un altro fattore rilevante è quello dello spazio disponibile in casa. Quando prevediamo di comprare un depuratore di acqua dobbiamo valutare quale modello scegliere, se sopralavello o sottolavello. Nel primo caso dobbiamo assicurarci di avere ampio spazio da dedicarvi nella zona top. Senza contare che dovremo adeguare lo stile del depuratore d’acqua al resto della cucina, poiché sarà sempre visibile. Al contrario, nel caso di un depuratore sottolavello, l’istallazione avviene direttamente sotto il lavandino. Questo lo aiuterà a essere discreto, ma bisogna comunque considerare lo spazio ingombrato nel mobile.

Funzionalità del depuratore di acqua domestico

Se siete neofiti di questo mondo, forse vi stupirà sapere che i depuratori non sono tutti uguali – cioè, non si limitano tutti a fare la stessa cosa. Anzitutto bisogna considerare la potenza del depuratore, una caratteristica fondamentale perché determina quanti detriti, calcare o impurità vengono rimosse dall’acqua. Nel caso dei depuratori più potenti, si arriva a rimuovere anche alcuni metalli pesanti come piombo e rame. Ne consegue che maggiore è la potenza del depuratore, maggiore è il livello di purezza dell’acqua.

Ma bisogna anche considerare quale tipo di acqua si vuole bere. Alcuni depuratori offrono la possibilità di erogare acqua liscia o frizzante, oppure – specialmente quelli tecnologicamente più avanzati – acqua fredda o temperatura ambiente.

Tipologia di acqua a Messina

Sembra quasi scontato dirlo, ma chiaramente il depuratore va selezionato in base all’acqua erogata nella propria zona. Questo perché può variare la concentrazione calcarea, ma anche i batteri o i residui presenti. Anche l’istallazione, come avrete visto, è piuttosto complessa! Per questo motivo il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi a dei professionisti come Acqualight, sia per il montaggio che per le consulenze riguardanti l’acqua. Senza contare che non bisogna mai trascurarne la manutenzione nel tempo!

Tipologia di filtrazione del depuratore

Qui si entra in un campo un passetto ancora più tecnico. Parliamo della tipologia di filtrazione del depuratore di acqua domestico. In genere la più diffusa è l’osmosi inversa. Si tratta di un processo che purifica l’acqua grazie a una membrana che filtra tutte le sostanze inquinanti e le impurità in essa contenute.