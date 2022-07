Pippo Franco ricoverato al Gemelli: le sue condizioni non destano allo stato particolari preoccupazioni

Grande spavento per il popolare comico Pippo Franco. Il presentatore televisivo è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo esere stato colpito da un malore la notte scorsa. Pippo Franco ha 81 anni. Ha accusato un attacco ischemico transitorio, che si sta risolvendo. Le sue condizioni di salute sono definite discrete e non destano allo stato particolari preoccupazion.

Dagli anni Settanta Pippo Franco è uno degli intrattenitori più popolari della tv italiana, come cabarettista e come conduttore. Già alla fine degli anni Cinquanta aveva debuttato come cantante e autore di testi dalla comicità demenziale, come Quel vagone per Frosinone o Cesso di amarti questa sera. Ha inciso una ventina di 45 giri e una decina di album. Tanti anche i brani legati alle sue partecipazioni, da ospite, ai festival di Sanremo e dedicati ai più piccoli, come Mi scappa la pipì papà (1979), La puntura (1980), Che fico (1982, sigla televisiva del Festival), Chì chì chì cò cò cò (1983).