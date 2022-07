Moduli LED, un prodotto sempre più utilizzato: i motivi del successo della tecnologia

Tecnologia all’avanguardia, miglioramento della qualità del servizio erogato, minore impatto sull’ambiente e controllo delle risorse energetiche usate: questi sono alcuni dei temi che hanno spinto il mondo dell’illuminazione ad abbandonare la tradizionale sorgente a incandescenza in favore del LED. L’illuminazione LED prende sempre più piede in tantissimi settori, tanto indoor quanto outdoor, sia in ambito privato che pubblico. Grazie ai numerosi vantaggi e ai tanti settori di applicazione, i Moduli LED sono diventati tra i prodotti più scelti e utilizzati.

I vantaggi che puoi ottenere dall’illuminazione con moduli LED

Uno degli impieghi più comuni dei moduli LED è l’illuminazione, che può essere sia domestica che professionale. In entrambi i casi i vantaggi sono numerosi: si va dalla maggiore durata alle minori emissioni di calore, senza dimenticare l’efficienza energetica. Inoltre, la luminosità può essere facilmente regolata a seconda delle necessità.

La lunga durata: le lampade a LED possono durare fino a 60.000 ore, mentre le lampade tradizionali hanno una durata media di 1.000 ore. L’efficienza energetica: l’efficienza energetica delle lampade a LED è circa il 5-10% superiore rispetto alle lampade tradizionali, e il consumo di energia elettrica è inferiore del 60-70%. Il basso consumo: il basso consumo di energia elettrica delle lampade a LED consente di risparmiare denaro sulla bolletta energetica.

4) Minori emissioni di calore: le lampade a LED emettono molto meno calore rispetto alle altre fonti luminose, il che significa meno problemi di surriscaldamento e maggiore efficienza energetica.

5) Luminosità regolabile: la luminosità dei moduli LED può essere facilmente regolata a seconda delle necessità, permettendo un notevole risparmio energetico.

Quando scegliere i moduli LED?

Sono tanti i campi di applicazione dei LED. Abbiamo compreso nel tempo che sono perfettamente efficienti in ambito business quanto in quello privato, che aiutano a mantenere comfort visivo e che per questo motivo sono scelti anche nell’illuminazione pubblica delle strade, ma sono tanti altri i campi in cui la tecnologia LED può aiutare ad ottenere il massimo.

Esistono diversi tipi di LED che possono essere utilizzati in orticoltura: l’illuminazione artificiale nelle serre, ad esempio, è studiata per favorire lo sviluppo e la crescita delle colture. Sempre nel mondo alimentare, oltre alla crescita di piante da frutto e vegetali, può essere impiegato il LED con sistema UV-C che grazie all’azione germicida riesce a proteggere gli alimenti al 100%. Altri campi di applicazione? Sicuramente quello dell’outdoor dove può essere impiegato il LED per illuminare una strada pubblica ma anche insegne o facciate di edifici.

Come ultima opzione vogliamo anche segnalare la possibilità di effettuare interventi di relamping, che vanno a sostituire la sorgente luminosa precedente con moduli LED di ultima generazione, così da ottenere tutti i vantaggi del caso. Il relamping, molto frequente nell’illuminazione pubblica e stradale, viene applicato anche in ambiti business studiando soluzioni ad hoc.

A chi affidarsi per trovare soluzioni personalizzate con moduli LED

