Nasce l’Associazione degli Imprenditori Cinesi di Zhejiang presieduta da Shengda Jiang

L’Associazione degli Imprenditori Cinesi di Zhejiang in Calabria, presieduta da Shengda Jiang, è stata presentata ufficialmente al cospetto delle autorità regionali, provinciali e locali con una cerimonia a cui hanno preso parte 300 imprenditori cinesi che operano nella nostra regione: un evento che ha suggellato il rapporto economico, culturale e sociale tra le due comunità, dando vita al percorso di formazione dell’Associazione della Camera di Commercio Cinese di Zhejiang e della Cina d’Oltremare in Calabria.

“La nostra associazione – ha dichiarato il presidente Jiang – diffonderà, attraverso tutti i suoi componenti, sentimenti di responsabilità ed etica sociale, ponendo l’attenzione al valore delle tradizionali virtù cinesi, sempre nel pieno rispetto della costituzione nazionale locale, delle leggi italiane e dei suoi regolamenti. Per raggiungere questi obiettivi organizzeranno convegni, eventi e iniziative culturali, oltre a raccolte fondi per iniziative solidali e campagne di sensibilizzazione che favoriscano la trasmissione dei saperi e creino relazioni più strette tra persone di diversa cultura”.

A condurre in doppia lingua la cerimonia di presentazione sono stati l’annunciatrice cinese Zou Mo e il giornalista calabrese Valerio Caparelli, con una manifestazione di apertura alla società civile calabrese che ha registrato anche gli interventi di due storici imprenditori della comunità cinese: Chen Zhen Lin e Wu Zheng Bing. A porgere il saluto istituzionale e a felicitarsi per l’iniziativa cinese è stato, in un videomessaggio, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, coadiuvato in presenza dal significativo contributo della Consigliera regionale Simona Loizzo. A porgere il saluto per conto della Provincia di Cosenza è stata la Consigliera Pina Sturino, mentre per le Città di Cosenza e Rende sono intervenuti rispettivamente gli Assessori Massimiliano Battaglia e Domenico Ziccarelli. Il primo cittadino di Zumpano, Fabrizio Fabiano, sindaco della località che ha ospitato l’evento, ha rilanciato infine il messaggio di benvenuto e gli auguri a tutta la comunità cinese, molto attiva sul suo territorio. Per conto della Camera di Commercio di Cosenza, è stato il Consigliere Francesco Rosa a ribadire la disponibilità dell’Ente ad aprire importanti canali di collaborazione e scambio tra le due realtà rappresentative.

Emozionante il momento di consegna del Premio Federico II al presidente Shengda Jiang da parte del Gran Priore della Confraternita Cattolica Cristiana dei Cavalieri Templari della Calabria, Filomena Falsetta, che per la categoria “Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale” ha assegnato il prestigioso riconoscimento con la speciale motivazione “Per gli sforzi compiuti per ampliare quel capitolo di pace, amicizia, rapporti bilaterali e di partenariato globale che ha illuminato le vite e la storia dei due Paesi e che, forte di quel suo allegato che è la coscienza comune dei popoli, segnerà una nuova alba per l’Umanità”.

L’evento, tenutosi alla presenza di molti altri rappresentanti istituzionali di comuni calabresi e di referenti delle principali associazioni di categoria italiane, è stato caratterizzato dalla presenza di giovani universitari sino-italiani, molto attivi negli atenei calabresi, e di giovanissime artiste di ogni arte e spettacolo, figlie di quegli imprenditori che stanno facendo crescere le proprie generazioni all’interno del tessuto sociale e civile della nostra terra.

Tutti perfettamente integrati nelle attività quotidiane dei propri pari e già protagonisti di una società che li vedrà presto operare con successo nei vari settori della vita comunitaria.

Sono già 40 anni che cittadini del Celeste Impero hanno aperto esercizi commerciali in terra bruzia e poi della Magna Graecia, partendo da attività ristorative per arrivare oggi a gestire grandi centri commerciali e imprese di servizi che operano con successo in tutte le città della nostra regione, sia nel settore degli scambi commerciali che delle forniture per tantissime aziende locali, dando peraltro lavoro a migliaia di cittadini calabresi e sostenendo l’economia di grandi e piccoli centri urbani.

Si tratta di un gruppo di persone fortemente motivate, intenzionate a garantire e promuovere le idee e i principi fondamentali cinesi, con figure professionali atte a svolgere il compito di scambio culturale tra Cina e Italia.

A tal proposito, l’associazione ha stabilito molteplici scopi, diretti a promuovere e tutelare innanzitutto l’imprenditoria cinese in Calabria, con l’obiettivo di stimolare e favorire l’integrazione culturale, le forme di collaborazione tra enti pubblici e privati, a partire dalle istituzioni regionali e dalle Camere di Commercio provinciali, da collegare a un’istituenda omologa istituzione cinese in Calabria, ma soprattutto per aumentare gli scambi socio-economici con realtà imprenditoriali calabresi che perseguono attività analoghe.

“Il mondo si trova attualmente in un momento di grande cambiamento – si legge nella nota ufficiale dell’evento -, ed è proprio per questo che ha bisogno di allargare il suo campo di ragionevolezza, uguaglianza, apertura e cooperazione. Certo, gli auspici per un grande rilancio del partenariato economico e politico bilaterale potrebbero scontrarsi con le dinamiche e le problematiche internazionali, ma Italia e Cina, in quanto Paesi culle di grandi civiltà e soprattutto partners sinceri, hanno la capacità e il dovere di promuovere le richieste della società internazionale e di far sì che i loro rapporti non solo portino benefici ai popoli dei due Paesi, ma contribuiscano allo sviluppo della pace, della stabilità e della prosperità a livello mondiale, traghettando le relazioni bilaterali nel vasto mare dell’umanità”.