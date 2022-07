Tutti i vantaggi delle auto elettriche

Le auto elettriche stanno diventando ormai sempre più popolari: ne vediamo circolare ogni giorno di più e sono decisamente parecchi gli italiani interessati a questo tipo di veicoli. D’altronde, l’unico freno all’acquisto di un mezzo elettrico è il suo prezzo di listino, che è purtroppo ancora superiore rispetto all’equivalente a diesel o benzina. Per molti, comprare un veicolo di ultima generazione è proibitivo ed è per tale ragione che sempre più persone scelgono la formula del noleggio auto elettriche. Consente di ottenere tutti i vantaggi della mobilità alternativa senza dover sostenere un costo iniziale effettivamente elevato.

Vediamoli però nel dettaglio, i vantaggi delle auto elettriche, in modo da capire perché valga la pena prenderle in considerazione.

1) Riduzione delle emissioni e sostenibilità ambientale

Il primo grande vantaggio delle auto elettriche è che parliamo di mezzi che si possono definire ecologici, in quanto inquinano molto meno rispetto ai veicoli tradizionali. Questo perché non avviene alcuna combustione e dunque non si sprigionano nell’atmosfera anidride carbonica e gas serra, che ormai sappiamo molto bene quanto alimentino lo smog ed altre problematiche ambientali. Guidare un’auto elettrica significa quindi sposare una filosofia sostenibile, compiere una scelta di vita green orientata al futuro. Non a caso, i veicoli di questo tipo possono circolare liberamente anche nelle zone a traffico limitato, proprio perché non sono inquinanti.

2) Risparmio sul carburante

Un altro importante vantaggio delle auto elettriche è legato alla loro alimentazione e al risparmio economico che ne consegue. Questi veicoli infatti devono essere ricaricati collegandoli alle colonnine apposite, che erogano energia elettrica. Ciò si traduce in un grande beneficio per quanto riguarda i costi, soprattutto al giorno d’oggi visto che i prezzi di diesel e benzina sono letteralmente schizzati alle stelle. È vero, bisogna considerare che anche l’energia elettrica ha un suo prezzo, ma la spesa finale rimane nettamente inferiore. Basti pensare che per il classico pieno in un veicolo elettrico si spende la metà rispetto a quanto si spenderebbe per riempire il serbatoio di un’auto a diesel o benzina.

3) Meno costi di manutenzione

In molti non lo sanno, ma tra i vantaggi delle auto elettriche troviamo anche i costi inferiori per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. Essendo prive del motore a scoppio, infatti, queste vetture hanno meno componenti da controllare e anche meno liquidi da rabboccare. Il rischio di guasti diminuisce notevolmente e l’unico componente che con il passare del tempo potrebbe deteriorarsi è la batteria. La sua durata tuttavia è ormai lunghissima, al punto tale che sui veicoli di ultima generazione è prevista una garanzia di diversi anni, che copre anche la batteria.

4) Meno rumore e maggior comfort

Un altro vantaggio da non sottovalutare quando si parla di auto elettriche riguarda il comfort alla guida ed il rumore che viene prodotto da questo genere di veicoli. Le auto elettriche sono estremamente silenziose, dunque sono perfette anche per i viaggi di lunga durata perché non creano alcun disturbo o disagio a bordo. Naturalmente poi, trattandosi di mezzi di ultima generazione sono sempre dotati di tutti gli optional più utili che garantiscono comodità al guidatore e ai passeggeri.

5) Totale libertà di movimento

Un ultimo, ma non meno importante, vantaggio delle auto elettriche è la notevole libertà di movimento sul territorio italiano. Infatti, le auto elettriche sono spesso esentate dalle restrizioni dovute ad alcune tipologie di ZTL (come, per esempio, il pagamento della famosa Area C a Milano). Inoltre, in alcune città italiane alle auto elettriche è permesso parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu. Infine, con un’auto elettrica non è necessario preoccuparsi di ecopass, circolazione a targhe alterne o blocchi alla circolazione, in quanto per la loro natura a bassissimo tasso di inquinamento sono escluse da questo tipo di restrizioni.