“Non mi vuoi più bene” feat. Dutch Nazari è il nuovo singolo del napoletano Ugo Crepa

È disponibile in rotazione radiofonica “Non mi vuoi più bene” (Blackcandy Produzioni) feat. Dutch Nazari, il nuovo singolo di Ugo Crepa già disponibile sulle piattaforme digitali. “Non mi vuoi più bene” prodotto da foolviho racconta la fine di una relazione d’amore terminata male, dove si arriva quasi a odiare l’ex partner. Si sa però, che i due sentimenti sono complementari e l’ombra del ritorno è sempre dietro l’angolo.

Ugo Pronestì, in arte Ugo Crepa, è un giovane rapper e cantautore di Napoli il cui suo sound spazia dal rap al new soul, dall’r&b al funk, e la sua scrittura è un poetico mosaico introspettivo. Si avvicina alla cultura hip hop nel 2013 e negli anni entra a far parte di vari collettivi, tra cui Nero Su Bianco, Filefun, e la Tritolo, capitanata da Clementino, con all’attivo vari singoli come ‘la metà di un minuto’

Nel 2020 incontra sul suo percorso Squarta e Gabbo, con cui nasce una collaborazione attiva tutt’ora. Insieme a Foolviho e Alessandro Rase, producer napoletani pubblica Marigliano, che traccia la strada ai seguenti singoli fino ad arrivare a ‘Laion’ feat Clementino, passando per ‘ Postumi’, ‘Chillin’, ‘Scompariró’ etc.