Chieti. Trovato morto Tonino Cripezzi tastierista e leader dei Camaleonti

Si era esibito poche ore prima a Pescara. È morto all’improvviso Tonino Cripezzi, tastierista e leader dei Camaleonti. Antonio Cripezzi, 76 anni, è stato rinvenuto senza vita nella camera d’albergo a Chieti, dove alloggiava con gli altri componenti della storica band, morto per un malore. I Camaleonti si erano esibiti poche ore prima, tenendo un concerto al Parco di Villa de Riseis a Pescara. Dopo lo spettacolo si erano anche intrattenuti a cena con alcuni fan, per poi rientrare in albergo.

Mario Lavezzi (ex componente e fondatore) ha commentato su Instagram. “Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente ii bei momenti vissuti insieme che terrò sempre nel mio profondo caro amico”. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ed i Carabinieri. Il musicista in passato aveva già avuto problemi di salute.