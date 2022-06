Perchè scegliere gli occhiali da sole con lenti polarizzate

Migliori occhiali da sole con lenti polarizzate

Tutti noi utilizziamo occhiali da sole, sopratutto adesso che siamo nella stagione calda con il sole maggiormente forte.

Gli occhiali con lenti da sole aiutano a proteggere gli occhi e la vista contro i raggi dannosi del sole, i cosiddetti raggi UV.

Oggi i migliori occhiali da sole si sono arricchiti di una ulteriore funzione, ovvero le lenti polarizzate.

Le lenti polarizzate aiutano ad attenuare il riflesso, quel riverbero fastidioso che spesso le lenti da sole non riescono a combattere.

La luce del sole si muove in orizzontale, in verticale e negli angoli tra queste dimensioni.

Quando la luce solare batte su di una superficie riflettente (come l’acqua, la neve, la sabbia, l’asfalto o l’erba), subisce il cosiddetto processo di “polarizzazione”, in pratica si muove in verticale e orizzontale.

La luce orizzontale detta anche luce polarizzata, perché si sviluppa su dei piani paralleli, crea il cosiddetto riflesso.

Il riflesso di conseguenza porta affaticamento alla vista e spesso anche irritazione oculare, se non si proteggono adeguatamente i propri occhi con gli strumenti adatti.

Ecco che allora entrano in gioco le lenti polarizzate.

Le lenti polarizzate riducono o anche eliminano i raggi luminosi riflessi e donano una migliore percezione dei dettagli e dei contrasti, la visione anche in lontananza appare più llimpida e la vista è meno disturbata.

Questo tipo di lente in ogni caso offre anche la protezione dai raggi UV. Quindi sono meglio gli occhiali da sole con le lenti polarizzate rispetto a quelli senza.

Essi sono molto utili in particolare in situazioni all’aperto, per chi fa sport o per chi guida.

Occhiali da sole con lenti polarizzate da donna

Ovviamente come per tutti gli accessori e il vestiario, esistono modelli di occhiali da donna e modelli da uomo.

Gli occhiali da sole con lenti polarizzate da donna hanno le forme ideali per le donne.

Si possono scegliere questi occhiali con diversi tipi di montature, piccole, medie, grandi, rotonde o quadrate o dalle forme particolari, maggiormente affusolate, o a occhi di gatto, ma anche grandi e rotonde come quelli della moda anni ’60.

Ci sono modelli di occhiali eleganti, in colore nero o tartarugati, oppure di vario colore, a scelta; e ricordiamo che sono meglio gli occhiali da sole con le lenti polarizzate.

Le donne potranno abbinare al loro outfit anche un grande cappello da sole, oppure borse, sandali e bracciali alla moda, e fare si che i loro occhiali siano un accessorio funzionale ma anche elegante-

Occhiali da sole con lenti polarizzate da uomo

La medesima cosa vale per l’uomo; meglio gli occhiali da sole con le lenti polarizzate per vivere l’estate senza pensieri, proteggendo la vista in tutta sicurezza e comfort.

Esistono moltissimi modelli di occhiali da sole con lenti polarizzate da uomo, per chi ama lo sport come ad esempio la bicicletta oppure lo skate, ma anche il nuoto, lo sci nautico e tutti gli sport all’aria aperta, sull’acqua o sulla sabbia come sull’erba.

D’altro canto anche chi ama andare a pesca, dato che deve stare molto tempo all’aperto sopra uno specchio d’acqua e al sole, potrebbe trovare giovamento dall’utilizzo di occhiali da sole resistenti e con lenti polarizzate.

Per gli uomini che passano molto tempo alla guida sono molto utili gli occhiali da sole con lenti polarizzate da uomo, perchè è importante mantenere la concentrazione quando si corre sulla strada, e questo tipo di occhiali aiuta a guidare con maggiore prontezza.

Infatti grazie alle lenti polarizzate si può guidare in tutta tranquillità senza venire disturbati dal riflesso, che proviene dall’asfalto di giorno e dalle luci dei lampioni o dei fari delle altre auto di notte.

In questo modo si aumenta anche la sicurezza nostra e di chi viaggia con noi, oltre a migliorare la propria visibilità alla guida.