Nicolas Vaporidis, Luca Daffré e Carmen Di Pietro: ecco il podio dell’Isola dei Famosi

È Nicolas Vaporidis il vincitore della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. Noto al grande pubblico grazie ai film di Fausto Brizzi Notte prima degli esami (2006); Notte prima degli esami – Oggi (2007) ; Maschi contro femmine (2010); Femmine contro maschi (2011), il vincitore dell’Isola 2022 da tempo era lontano dallo spettacolo essendosi dedicato ad un ristorante a Londra (Taverna Trastevere London) nella City.

Ilary Blasi, affiancata dai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nico Savino, ha condotto da studio un’edizione molto accesa con Alvin dall’Honduras a gestire le ultime sfide dei naufraghi. Si è conclusa la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, la più lunga nella storia del reality: 100 giorni, 32 naufraghi che si sono alternati e 25 puntate. Location: Cayos Cochinos (Honduras).

I sei finalisti che si sono contesi il titolo sono stati: Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis; Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani. Il primo eliminato della serata è stato Nick dei Cugini di Campagna. A sorpresa è tornato sull’Isola per la puntata finale Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, che aveva lasciato il reality per tornare a studiare per un esame universitario. Marialaura De Vitis è stata la secondo eliminata della serata; e a seguire la terza che ha dovuto abbandonare l’Isola è stata Mercedesz Henger. Carmen di Pietro è stata la quarta eliminata dell’Isola (è la terza naufraga classificata).

Come finalisti sono rimasti pertanto l’attore Nicolas Vaporidis e il modello Luca Daffré approdato in Honduras il 16 maggio. Quindi il successo di Nicolas premiato dai voti da casa!