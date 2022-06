Noleggio catamarano Sicilia: come richiedere il preventivo online

Optare per un noleggio catamarano Sicilia è il modo migliore per vivere una vacanza da sogno, fra acque cristalline, calette e sabbia bianca. Chiunque merita di sperimentare l’emozione di navigare fra le onde, di dormire sotto le stelle, di tuffarsi in acqua per raggiungere una spiaggetta segreta.

La Sicilia è una regione meravigliosa con tantissimo da offrire ai suoi visitatori. Un posto magico, da scoprire al meglio, fra baie e angoli nascosti. Il catamarano è il mezzo perfetto per navigare fra le coste siciliane, tra buon cibo, mare e notti stellate.

I vantaggi di un viaggio in catamarano

Se vuoi sentirti a casa durante una vacanza in mezzo al mare il catamarano è l’ideale. Questa imbarcazione infatti offre ampi spazi per amici e famiglia a bordo, rendendo comodo e indimenticabile un viaggio in Sicilia. Questo mezzo infatti è celebre per lo spazio a bordo, la comodità, stabilità e grandissima sicurezza. Noleggiare il catamarano per una crociera con i familiari oppure vivere una magica avventura con i migliori amici: la Sicilia ha moltissimo da offrire.

Il catamarano è una scelta perfetta per chi vuole unire divertimento e relax. Dispone infatti di moltissimo spazio, a bordo si può trasportare tantissima roba, portandosi dietro tutto ciò che serve, dal windsurf al stand up paddle, passando per kayak, l’attrezzatura da sub oppure da pesca.

Non solo: sull’imbarcazione ci si può concedere dei momenti di relax, prendendo il sole cullati dallo sciabordio morbido delle onde, fra un tuffo nell’acqua e una bibita fresca. Senza contare gli aperitivi al tramonto e le cene sotto le stelle, meglio ancora se con il pesce appena pescato, freschissimo e cucinato a bordo.

Un viaggio in catamarano, fra le onde, è qualcosa di indimenticabile e unico, un’esperienza che resterà impressa nella mente e che si potrà ricordare per sempre. Un’imbarcazione particolare che può accogliere davvero chiunque. Si adatta ai viaggi con i bambini, grazie agli ampi spazi e alla possibilità di caricare tantissima attrezzatura, inoltre il catamarano si può scegliere per una vacanza in Sicilia con gli amici. Immaginate tuffi, nuotate e giornate al sole con le persone che amate di più, alla scoperta di spiagge segrete e acque smeraldo. Ogni giorno, in questo modo, sarà un’avventura da vivere e assaporare, pronti a sbarcare in un altro punto magico della Sicilia, regione straordinaria fra storia, natura, buon cibo e panorami da cartolina.

Le mete ideali per un viaggio in catamarano

Noleggiare un catamarano in Sicilia è facilissimo con Sicilyboatrentals, il servizio per scoprire quest’isola in barca. Fra le mete imperdibili c’è Palermo, splendido centro culturale e grande cuore delle tradizioni siciliane, fra monumenti storici, delizie della pasticceria, mercatini tradizionali fra cui il celebre Ballarò. A poche miglia di navigazione da Capo D’Orlando e Portorosa, troviamo invece l’arcipelago delle isole Eolie, fra Lipari, Alicudi, Salina, Filicudi, Panarea, Vulcano e Stromboli, isole molto diverse fra loro e bellissime.

Mete splendide per una vacanza bellissima con un catamarano. Località ideali per chi ama lo snorkeling e pratica sub, per ammirare i fondali colorati e tuffarsi nell’acqua cristallina. Gli appassionati di spiagge potranno invece esplorare la Costa Orientale praticando windsurf o kayak, riprendendo poi la navigazione sino a Trapani, Marsala e alle isole Egadi. I catamarani sono disponibili sia per noleggio con skipper (anche con chef ed hostess) che senza crew.