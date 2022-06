Nepi. Palio dei Borgia: visite guidate spettacolarizzate e mercatino rinascimentale

Secondo weekend di festeggiamenti, a Nepi, per il Palio dei Borgia. L’evento, organizzato dall’Ente Palio, è giunto alla ventiseiesima edizione e, dopo il difficile periodo della pandemia, è tornato agli albori di un tempo, attirando tantissimi visitatori. Molte le presenze registrate la scorsa settimana, anche in concomitanza con la riapertura delle storiche taverne nel centro storico del paese, in cui si può cenare immersi in un’atmosfera carica di suggestione.

Per il palio dei Borgia, infatti, Nepi vive una sorta di tuffo nel passato, in un viaggio a ritroso nel tempo fino alla fiorente epoca del Rinascimento con protagoniste indiscussa la controversa figura di Lucrezia Borgia. Emblematici, al riguardo, la novità di quest’anno, la rappresentazione rievocativa “Giuramento dei Cavalieri” che si terrà sabato alle 21.30 in Piazza del Comune ed il Mercatino Storico Rinascimentale di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 23.

Attesa, infine, per la visita guidata spettacolarizzata “Nepetis Mirabilia. Le audaci imprese”

che mette in scena il periodo tumultuoso tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500 quando Nepi divenne uno dei luoghi più emblematici delle appassionanti vicende dei Borgia. Con la direzione artistica del regista Stefano Sarra, la scenografia di Pierluigi Bruni, i testi inediti a cura di Ornella Marcucci che attingono a documenti della storia di Nepi e i preziosi costumi messi a disposizione dalle quattro contrade, si potranno rivivere le storie dei Borgia in un percorso che si snoda attraverso tutto il centro storico. Il pubblico potrà assaporare le sontuose atmosfere di corte, le trame di una delle famiglie più potenti e carismatiche del Rinascimento, le vicissitudini del popolo minuto attraverso un vero e proprio viaggio nel tempo. La visita guidata si terrà sabato e domenica alle 16.00 – 17.30 – 19.00 alla Rocca dei Borgia.

Per la partecipazione all’evento è prevista la prenotazione al numero: 351 805 1861

Venerdì 10 Giugno

Ore 21.30 Piazza del Comune

Giochi Popolari ed esibizione dei gruppi musici delle quattro contrade.

Sabato 11Giugno

-Ore 10.00 Piazza del Comune

Vernissage mostra “Il Palio dei Borgia tra favola e realtà” a cura dei bambini e delle insegnanti della scuola dell’infanzia “Istituto comprensivo Alessandro Stradella”.

-Ore 16,00 – 17.30 – 19.00 Rocca dei Borgia

“Nepetis Mirabilia. Le audaci imprese” visita guidata spettacolarizzata.

-0re 21.30 Piazza del Comune

“Giuramento dei Cavalieri”Rappresentazione rievocativa.

Domenica 12 Giugno

-Ore 10.00 Rocca dei Borgia

“Visita storica in costume a Nepi”a cura dell’associazione Esplora Tuscia “

-Ore 10.30 Piazza del Comune

Mostra “Il Palio dei Borgia tra favola e realtà” a cura dei bambini e delle insegnanti della scuola dell’infanzia “Istituto comprensivo Alessandro Stradella”.

-Ore 16,00 – 17.30 – 19.00 Rocca dei Borgia

“Nepetis Mirabilia. Le audaci imprese” visita guidata spettacolarizzata.

-Ore 18.00 Palazzo del Comune

Presentazione del Libro “Iulia Farnesia. Lettere da un’anima” di Roberta Mezzabarba.

–Dalle 10.00 alle 23.00 Piazza San Pietro, Piazza del Duomo, Largo Verdi

Mercatino Storico Rinascimentale

Per info dettagliate sull’intero programma:

www.paliodeiborgianepi.it, Fb: @paliodeiborgia