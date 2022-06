Crotone, sottoscritto il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali

L’accordo di programma per l’adozione e l’attuazione del piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, il primo adottato dai Comuni dell’Ambito Sociale di Crotone, è stato sottoscritto questo pomeriggio (9 giugno 2022) nella Casa Comunale dai sindaci Vincenzo Voce (Crotone), Rosario Macrì (Belvedere Spinello), Alfonso Dattolo (Rocca di Neto), Carmine Barbuto (S. Mauro Marchesato), Maria Grazia Vittimberga (Isola Capo Rizzuto), dal commissario prefettizio di Cutro Girolamo Bonfissuto e dal Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone Domenico Sperlì.

Ai lavori Hanno partecipato l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, il dirigente del settore Francesco Marano e la funzionaria dei servizi sociali Alessandra Mesoraca.

Si tratta di un documento storico dal punto di vista delle politiche sociali. Un piano preceduto da un lavoro coordinato dall’Unical, con la quale era stato sottoscritto un protocollo di intesa per curare la parte scientifica e da una serie di tavoli tematici che hanno visto la partecipazione del terzo settore, dei sindacati, dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la programmazione sociale del territorio dell’Ambito Sociale pur rilevando e tenendo conto delle peculiarità e delle differenze presenti e si pone l’obiettivo di costruire un sistema locale degli interventi e dei servizi coerente con la normativa vigente e con gli indirizzi espressi dalle amministrazioni comunali.

Il piano prevede la sperimentazione di strategie per migliorare l’organizzazione delle risorse disponibili nella comunità locale e rispondere ai bisogni dei cittadini, tenendo conto delle relazioni, dello spazio e dei tempi di vita delle persone e delle famiglie.

Lo stesso, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, rappresenta anche lo strumento per coordinare la programmazione sociale con gli strumenti di programmazione esistenti e con le altre iniziative di promozione degli interventi della rete sociale, per ottimizzare le politiche sociali del territorio.

Il Piano di Zona, infine, rappresenta anche una efficace azione di governance, intesa come sistema di governo e coordinamento allargato per intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi.