La musica internazionale protagonista dell’estate siciliana

Jethro Tull, Anastacia, Angelo Pintus, Frah Quintale e Angelo Duro: la musica internazionale, i comici più attesi e l’artista rivelazione della Street Pop italiana protagonisti dell’estate siciliana.

In un’estate siciliana che segna il ritorno degli spettacoli live dopo la pandemia, Show Biz e Live Spettacoli hanno scelto di concentrarsi su proposte artistiche di grande qualità in grado di soddisfare diversi pubblici. Nell’estate siciliana spiccano due proposte internazionali come i Jethro Tull (11 luglio, Teatro Antico, Taormina) e Anastacia (24 settembre, Teatro Metropolitan, Catania), la comicità di Angelo Pintus (10 settembre, Teatro Antico, Taormina) e di Angelo Duro (8 agosto, Anfiteatro Falcone e Borsellino, Zafferana Etnea), la rivelazione della scena Street Pop italiana Frah Quintale (28 agosto, Villa Bellini, Catania).

Jethro Tull (11 luglio, Teatro Antico, Taormina)

Reduci dalle date sold out nei teatri italiani e dall’uscita a gennaio di The Zealot Gene, primo album in studio dopo 18 anni, la band di Ian Anderson ritornerà in Italia per l’estate 2022. Saranno 4 gli speciali appuntamenti estivi per i pionieri del progressive rock: l’11 luglio al Teatro Antico di Taormina (ME), il 13 luglio al Castello di Udine per il Folkest 2022, il 7 agosto allo Stadio Tassara di Breno (BS) e l’8 agosto alla Villa Bertelli di Forte de Marmi (LU).

La storica prog band britannica ha pubblicato The Zealot Gene il 28 gennaio. Il disco, anticipato dalle release Shoshana Sleeping e dalla title track, è stato descritto da Ian Anderson come un insieme di riflessioni su temi e concetti biblici. “Anche se nutro un’autentica passione per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, sento ancora il bisogno di mettere in discussione e disegnare paralleli a volte sacrileghi del testo”.

Angelo Duro (8 agosto, Anfiteatro Falcone e Borsellino, Zafferana Etnea)

In partenza a luglio, il tour estivo di Angelo Duro, “Da Vivo”, porterà il suo irriverente live show per 5 speciali tappe in giro per la penisola. Con la sua comicità dissacrante, Duro sdogana i tipici stereotipi del comico e colpisce nel segno con il suo inconfondibile carattere scontroso, e attraverso i suoi racconti e ragionamenti, porta il pubblico alla riflessione su temi universali, fino a smuovere le coscienze. Angelo sarà l’8 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT).

L’esordio di Angelo Duro è avvenuto nel programma televisivo Le Iene su Italia 1, e poi i suoi monologhi sulla rete lo hanno reso in pochi anni, una delle più influenti personalità sui social network, con un esercito di quasi due milioni di follower, per poi approdare nei migliori teatri nazionali, e adesso anche internazionali, registrando tantissimi sold out.

Esagerato, dissacrante, fastidioso e politicamente scorretto, Angelo Duro è pronto per un altro tour di successo.

Frah Quintale (28 agosto, Villa Bellini, Catania)

L’estate siciliana si arricchisce di un concerto atteso da molti anni. Frah Quintale sarà finalmente a Catania in un’unica data siciliana il 28 agosto a Villa Bellini. Disco di platino con l’album d’esordio Regardez Moi, Frah Quintale è tra gli artisti che hanno cambiato il gioco del pop italiano, contribuendo a delineare un nuovo genere. Originale sia nella sua estetica che nella musica, ha raggiunto e superato 250 milioni di ascolti su Spotify.

Con la sua musica e il suo immaginario, Frah Quintale ha saputo creare una vision perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. E lo ha sempre fatto a modo suo, col suo gusto per la melodia, le sue interpretazioni, e quella freschezza che caratterizza ogni suo brano. Un artista dalle intuizioni sempre originali che, pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.

Angelo Pintus (10 settembre, Teatro Antico, Taormina)

Inizia il conto alla rovescia per la data speciale di [email protected], la data del tour di Angelo Pintus, appositamente preparata per Taormina che, dopo due rinvii dovuti all’emergenza Covid-19, si terrà al Teatro Antico il 10 settembre 2022. Top secret la scaletta della serata che Angelo Pintus sta preparando insieme ai suoi più stretti collaboratori che andrà oltre il suo show che sta registrando sold out nei teatri di tutta Italia. Il live di Taormina andrà oltre la serata del 10 settembre. Prevista, infatti, la ripresa integrale dello show siciliano che si trasformerà in un appuntamento televisivo e il pubblico sarà coinvolto in uno dei momenti più divertenti dell’estate.

Anastacia (24 settembre, Teatro Metropolitan, Catania)

Saranno 5 i concerti italiani dell’European Tour 2022 di Anastacia che sarà anche a Catania (24 settembre, Teatro Metropolitan). Il mini tour italiano vedrà protagonista Anastacia dal debutto al Teatro Arcimboldi di Milano ad altri 3 prestigiosi teatri Italiani come il Brancaccio di Roma, il Metropolitan di Catania e il Verdi di Firenze per arrivare al PalaBassano2 di Bassano del Grappa sede della tappa conclusiva di questo mini tour nella nostra penisola.

Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A Ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.