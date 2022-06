Sul mercato italiano Honor propone due varianti della serie Magic4

L’Italia rappresenta un mercato evoluto ed attento alle innovazioni tecnologiche. Sono molti i brand che investono tanto nel Belpaese e tra questi non manca Honor che di recente ha reso disponibili due smartphone della serie Magic4, honor magic 4 lite 5g e honor magic4 lite 4G. Entrambi sono andati letteralmente a ruba tra gli italiani. Honor è un brand già consciuto ed apprezzato in Italia. I due dispositivi della serie Magic4 hanno trovato un’ottima accoglienza ed erano già noti avendo debuttato anche in altri mercati mondiali. Quale di questi due smartphone scegliere? Proviamo a confrontarli così da avere un quadro più dettagliato.

Partiamo da Honor Magic 4 Lite 5G il quale dispone di un grande display LCD Full View da 6,81 pollici. Ha una risoluzione Full HD+ refresh rate a 120 Hz e monta la batteria da 4800 mAh con ricarica rapida Honor SuperCharge che può andare sino a 66 W. Il dispositivo ha un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna che però non si può espandere. Questo smartphone supporta le reti 5G e quindi ha un vantaggio maggiore sul fronte della connettività alla rete. Nel software si trova l’interfaccia personalizzata MagicUI 4.2 incentrata su Android 11.

Chiaramente la versione Honor Magic4 Lite ha dei punti comuni con l’altro modello che supporta le reti di quinta generazione. Tuttavia ha anche elementi di differenza marcati. Sul fronte c’è un display ampio LCD Full View da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+. Sul retro, all’interno della placca circolare, monta il comparto fotografico, rivisto rispetto alle serie precedenti. Ci sono quattro fotocamere in assetto 64+8+2+2 MP. La differenza maggiore tra i due device è nel “motore” che è lo Snapdragon 680 di Qualcomm.

Il modello Honor Magic4 Lite 4G si trova in commercio in due differenti colori: Midnight Black e Ocean Blue. Inoltre c’è una versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La fascia di prezzo di HONOR Magic4 Lite 5G è decisamente più alta rispetto al fratello minore, ma sempre contenuta rispetto al prodotto offerto e in confronto alla concorrenza. La versione 5G è disponibile in tre colori: Ocean Blue , Titanium Silver e Midnight Black. Si può acquistare nella sola variante con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Quale scegliere? Indubbiamente la versione da 5G se si preferisce avere prestazioni maggiori soprattutto sul fronte della connettività. Tuttavia si può anche optare per il fratello minore, in particolare se si vuole spendere decisamente di meno e in prospettiva attendere l’uscita di nuovi modelli ancora più avanzati.