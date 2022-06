Gli italiani apprezzano moltissimo honor magic 4 Lite per la sua efficienza

È da poco sul mercato italiano honor magic 4 Lite ma è riuscito da subito a fare breccia tra gli acquirenti per la sua efficienza a costo contenuto. Infatti Honor Magic 4 Lite convince gli italiani sia per le sue specifiche tecniche sia per la sua affidabilità ed il design. Il marchio cinese ha puntato tantissimo su questo modello per farsi strada in un settore “affollato” dove la concorrenza è piuttosto agguerrita soprattutto sul piano delle innovazioni tecnologiche. Conciliare investimenti per lo sviluppo di nuovi componenti e software con costi contenuti non è un’impresa facile. Investire in ricerca costa tanto ma il brand cinese è riuscito ad innovare senza scaricare affatto gli investimenti sugli acquirenti finali.

Per il brand orientale il modello Honor Magic 4 Lite è tra i top gamma del comportato mobile. Honor Magic 4 Lite vanta uno schermo di 6.81 pollici con pannello di tipologia LCD IPS. Alla sua massima efficienza la batteria LiPo da 4800 mAh dura un’intera giornata. Naturalmente è importante usare bene la batteria. Basta leggere attentamente le istruzioni per apprendere come usare al meglio il dispositivo. Un corretto utilizzo della batteria, infatti, ne allunga la vita e le prestazioni.

Chi ha acquistato honor magic 4 Lite si ritiene complessivamente soddisfatto e lo consiglia a colleghi ed amici. Tuttavia soltanto una prova effettiva del dispositivo permette di capire se si adatta pienamente alle proprie esigenze personali. Le potenzialità di carica e di durata della batteria sono interessanti e si adattano a più stili di utilizzo dello smartphone.

Scendendo nel dettaglio degli accessori, la fotocamera consente di scattare sino a 48 megapixel con un’apertura focale f/1.8. Se l’obiettivo garantisce l’apertura focale ampia, il sensore può assorbire più quantità di luce. Questa specifica del dispositivo torna molto utile sia per avere un effetto bokeh nei ritratti sia per acquisire immagini senza distrurbo né rumore anche in condizioni di luce ambientale non ottimali. Il dispositivo crea file video in FullHD. I selfie si possono realizzare con la camera anteriore che dispone di un sensore da 16 megapixel. Anche chi ama fare scatti con lo smartphone si può ritenere soddisfatto.

Passando invece alle prestazioni, non ci si può affatto lamentare. Infatti honor magic 4 Lite monta il processore Qualcomm Snapdragon 695, un octa-core con 2.1GHz di clock, accanto a 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Grazie ad un peso di appena 189 grammi Honor Magic 4 Lite è pratico e maneggevole. Supporta 2 nano-SIM e le e-sim. Supporta On the GO per le periferiche USB. Promosso a pieni voti.