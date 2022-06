Dal design molto curato Honor X7 rientra nella gamma low cost

Se si vuole spendere una cifra contenuta senza rinunciare ad un prodotto efficiente e di ultimi grido una delle soluzioni più interessanti del momento sul fronte mobile è il modello honor x7 disponibile anche in Italia. Honor infatti ha immeso sul mercato tricolo il nuovo smartphone entry level. Si tratta di un dispositivo piuttosto economico disponibile solo in versione 4G. Ha uno schermo LCD piuttosto grande. I costruttori cinesi hanno curato parecchio il design di Honor X7.

Questo cellulare rientra nei modelli di fascia medio bassa, un entry level. Il target di riferimento è piuttosto ampio e si rifà a coloro che sono alla ricerca di un device versatile ma non hanno pretese eccessive. Il suo processore è base e la connettività è 4G. Monta un gruppo quad-camera di livello sufficiente a scattare foto di qualità, in condizioni normali di buona visibilità. Il modello ha anche una versione successiva, Honor X8 che assicura delle prestazioni più elevate essendo dotato di più RAM e per il gruppo di fotocamere con la principale da 64 MP che lo avvicinano alla fascia media.

Honor X7 ha avuto la sua presentazione in grande stile durante una evento negli Emirati Arabi Uniti. Il brand cinese ha presentato in simultanea Honor X7, Honor X8 e Honor X9. Quest’ultimo è di fascia medio alta. Honor X7 è il prodotto più economico dei tre modelli. Tuttavia è stato scelto da tantissimi italiani perchè, nonostante il prezzo contenuto, può vantare un buon rapporto con la scheda tecnica ed è un valido compromesso tra prezzo e prestazioni.

Honor x7 non delude. Infatti è un cellulare piuttosto leggero e piatto, il suo design è accattivante, il suo schermo particolarmente ampio. Il brand cinese è riuscito a trovare dei compromessi tecnici che hanno permesso di inserirlo nella fascia medio-bassa. Honor X7 vince la sfida del settore cellulari a basso costo nonostante la concorrenza sia selvaggia e la sfida si concentra anche su differenze di prezzo minime. Se però la differenza è minima conviene sempre preferire il modello più efficiente e stabile.

Il dispositivo Honor X7 monta il processore: Qualcomm Snapdragon 680 4G abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria archiviazione espandibile con scheda microSD fino a 512 GB. Il device ha un display da 6,75 pollici, LCD HD+ con aggiornamento di frequenza massimo di 90 Hz.

La sua fotocamera principale ha 48 MP in combinazione con un sensore ultra grandangolare da 5 MP e ulteriori due sensori, uno macro e uno profondità da 2 MP. Il sensore anteriore selfie è da 8 MP. La batteria è da 5.000 mAh con autonomia importante. Acquistando questo modello bisogna fare a meno della connettività NFC. Tuttavia i servizi Google sono inclusi perché il sistema operativo è Android 11 con interfaccia magic UI 4.2.