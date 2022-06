Le emozioni dell’artista Carla De Paolo

Cittanova – Emozioni e riflessi – Questo il titolo della personale di pittura della Professoressa Carla De Paolo che ha esposto a Cittanova nell’occasione della XIV edizione della manifestazione/evento “Cittanova Floreale” . Evento che si è svolto nel suggestivo scenario della favolosa Villa Comunale .. nell’intervista che ha rilasciato al nostro corrispondente Rino Logiacco dice; Il mio mondo parallelo è questa costellazione di colori accecanti .. intingo il pennarello nella mia anima e parlo a bassa voce perché urlo con il colore .. parole in versi che scaturiscono dal suo animo, complimenti, mi piace il suo stile artistico ricco di declinazioni espressive, si, risponde l’artista, in effetti mi piace sottolineare il pensiero creativo e le sue scelte formali. La determinazione di una forma pittorica originale è molto evidente nella produzione artistica di Carla De Paolo, nata a Cittanova RC, ha frequentato le Belle Arti di Reggio Calabria, insegna Arte ed Immagine in un liceo, nella vicina Taurianova. La forza espressiva del colore steso a spatolate, arriva a suscitare forti emozioni nell’animo di chi li osserva, ed infatti cara artista io sono rimasto sorpreso ed abbagliato da questi colori vivaci che amo tantissimo. Le mie cromie, i colori fluo, si presentano in una scelta ampia e variegata, dove non è difficile individuare preferenze per tinte particolari. Chiaro e l’effetto di forte emozione percettivi generati dalla tavolozza, composta appunto da colori vitali ed energetici. Ed è quindi la forza del colore che giunge a mostrare il carattere più tipico e insieme più significativo della mia pittura, ovvero la mia partecipazione più profonda all’atto del dipingere, che io vivo quasi come una necessità esistenziale premuta da una urgenza espressiva. Un’altra mia declinazione nella pittura è l’uso di tele di grandi dimensioni, sulle quali si estendono i miei ritratti o i miei paesaggi, questo mio gigantismo contribuisce ad accentuare le forti emozioni ricettive. Questo è ciò che mi dice chi osserva i miei lavori. Quindi potrei dire che le sue opere spaziano su ampie e diverse tematiche di produzione artistica, dove lei mostra la sua passione profonda, la quale funge da guida nella sua costante ricerca di forme pittoriche attuali ed originali. Le mie opere sono frutto di una riflessione sull’arte delle avanguardie artistiche del ‘900 che conducono ad un lieve sentore di “PopArt” facendo in tutto ciò un colore urlato ed espressionistico che potenzia la sintesi dell’immagine catturando lo spettatore in queste cromie abbaglianti . lo scopo principale di questa mia, come dire, scintillante produzione artistica non è tanto quella di produrre la realtà, ma di creare una intensa ed emozionante, nonché ideale realtà dove chi osserva il quadro, lo ammira nel suo complesso pittorico e ne trae gioia nell’immergersi nei colori della vita. Cara artista denoto proprio che Lei intinge il pennello nella propria anima per mandare luce dentro le tenebre che oscurano i nostri cuori. Lei con le sue opere ha donato momenti, in questo evento, di colorata vivacità carichi di magia. Posso utilizzare una frase famosa di un grande della pittura .. Pablo Picasso che dice; “l’Arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità della vita”.. Rino Logiacco