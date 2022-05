Trading Criptovalute a costo zero

CryptoSmart è la nuova piattaforma italiana che consente a tutti, anche alle persone meno esperte del settore, di utilizzare criptovalute. Non solo. In questo periodo, l’azienda ha lanciato una promozione che permette di fare trading a zero costi di commissioni. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come aderire all’offerta!

CryptoSmart: presentazione dell’azienda

CryptoSmart è stata fondata in Umbria da un gruppo di imprenditori, tra i quali Alessandro Ronchi e Alessandro Frizzoni. Il loro obiettivo è quello di creare una piattaforma exchange alla portata di tutti.

I due fondatori hanno raccontato “La nostra società nasce all’inizio del 2021 in piena pandemia. Archiviate le nostre esperienze imprenditoriali nel mondo delle telecomunicazioni abbiamo deciso di puntare sul mondo cripto per offrire un’alternativa italiana, facile e abbiamo tutti quelli che vogliono investire i loro risparmi nei nuovi asset come bitcoin, ethereum, Polkadot e le altre più nota criptomoneta. C’è un grande bisogno di diversificazione e una grande domanda di investimenti alternativi in ​​un mondo in cui il denaro non rende più nulla”.

Polkadot: il token del momento

Polkadot è una rete blockchain open source progettata per consentire a vari blockchain separati e in silos di diventare sottocatene interconnesse specifiche dell’applicazione chiamate parachain. Ciascuna catena creata all’interno di Polkadot utilizza il framework modulare Substrate di Parity Technologies, che consente agli sviluppatori di selezionare componenti specifici che si adattano meglio alla catena specifica dell’applicazione. L

La rete Polkadot è l’insieme di tutti i parachain che si collegano a un’unica piattaforma di base nota come Relay Chain. Questa catena di inoltro non supporta la funzionalità dell’applicazione ma fornisce invece sicurezza ai parachain della rete e contiene il consenso, la finalità e la logica di voto di Polkadot.

La rete mira a offrire vantaggi di scalabilità, aggiornabilità, governance trasparente e componibilità incrociata rispetto ad altri progetti. Il token nativo (DOT) viene utilizzato per incentivare e coordinare il comportamento tra i diversi attori del suo ecosistema che promuove il benessere e la proliferazione dell’intero progetto.

CryptoSmart: i servizi

La piattaforma consente di cambiare, vendere e acquistare criptovalute attraverso semplici bonifici bancari e senza intermediari. Oltre con CryptoSmart puoi fare staking. Dovrai solo impeganre le criptovalute. In questo modo, contribuirai a rafforzare la capacità della blockchain di elaborare e verificare le operazioni senza intoppi e diventare resistenti agli attacchi. In cambio, riceverai dei premi.

Per le aziende, CryptoSmart ha lanciato invece il servizio CSpay. Grazie ad esso, le aziende possono inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer in Bitcoin o altre criptovalute, veloci e senza intermediari. L’azienda può richiedere la conversione istantanea in euro della criptovaluta ricevuta dal cliente, eliminando così il rischio del cambio.

La promozione Zero Commissioni

Con CryptoSmart puoi pagare Zero Commissioni grazie alla fantastica promozione Trading Commissioni Zero! Per aderire a questa offerta devi solo registrarti sulla piattaforma (gratuitamente) e pagare una somma una tantum (59 euro). L’offerta scade dopo 12 mesi e fino a quel momento non dovrai pagare nulla di commissione sulle tue attività di trading. Scaduti i 12 mesi, pagherai le commissioni come da piano standard aziendale. L’offerta scade il 30 giugno!