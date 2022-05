Regali solidali per le maestre: 4 idee da copiare

La fine dell’anno scolastico è ormai sempre più vicina e ci sono già diversi genitori che sono alle prese con la scelta del regalo perfetto da fare alle maestre. Il loro compito quest’anno di certo non è stato semplice e ringraziarle con un pensierino che viene dal cuore è sicuramente una bellissima idea. Cosa donare però alle maestre? I regali solidali di Save the Children sono quelli che vanno per la maggiore in questi ultimi anni, perché consentono di fare del bene e fornire degli aiuti concreti ai bambini meno fortunati, in Italia e nel mondo. Scegliendo un regalo solidale, le maestre ricevono una cartolina che attesta il grande valore simbolico del dono e si può trasmettere un messaggio importantissimo agli stessi alunni.

Vediamo però nel dettaglio quali sono i regali solidali di Save the Children più adatti a questa occasione, che si possono ordinare direttamente online sul portale dedicato https://regalisolidali.savethechildren.it/.

#1 Kit Insegnante

Il kit insegnante è uno dei regali solidali più scelti dai genitori che intendono fare un dono speciale alle maestre per ringraziarle del loro lavoro. Ordinandolo, è possibile garantire ad un insegnante che lavora in Paesi meno fortunati o in contesti di emergenza tutto il necessario per poter svolgere il proprio lavoro. Il kit include infatti una serie di strumenti di base come quaderni, registro di classe, gessetti, forbici, nastro adesivo, lente di ingrandimento, abaco, metro, mappa del mondo. Tutti oggetti che nelle nostre scuole sono disponibili e vengono dati per scontati, ma che purtroppo in molti Paesi rappresentano un vero e proprio lusso. Ordinando il kit insegnante dal sito di Save the Children si può scegliere se ricevere una cartolina digitale o cartacea, personalizzata, da consegnare alle maestre come simbolo del proprio gesto.

#2 Kit Studio

Il Kit Studio è un altro regalo solidale di Save the Children che ha l’obiettivo di favorire il diritto allo studio nei Paesi in conflitto, o che comunque stanno vivendo una situazione di emergenza. Scegliendo questo dono, è possibile garantire a 3 bambini meno fortunati tutto il necessario per continuare a studiare, indipendentemente da dove si trovino. Anche questo è un regalo solidale dal grande valore, perché quello che per noi è un diritto in molti altri Paesi del mondo sta diventando un vero e proprio lusso ed i bambini sono quelli che pagano il prezzo più alto.

#3 Zainetto

Tra i regali solidali di Save the Children pensati appositamente per favorire l’istruzione, che sono dunque perfetti per un dono speciale alle maestre, troviamo anche lo Zainetto. Scegliendo tale dono solidale è possibile garantire a ben 7 bambini siriani uno zaino per andare a scuola e favorire anche in questo caso il diritto allo studio.

#4 Donazione solidale

In alternativa ai doni solidali che abbiamo appena visto, sempre sul portale dedicato ai regali solidali di Save the Children è possibile effettuare una donazione solidale spontanea. In tal caso si contribuisce a finanziare e supportare i progetti dell’organizzazione, impegnata costantemente per garantire un futuro ai bambini meno fortunati, sia in Italia che nel mondo.