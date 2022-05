Mutazioni, il nuovo libro di Maricia Roccaro

MR78032016PXY99. Le prime due lettere di questo codice alfanumerico, sono le iniziali di Maricia Roccaro, nefrologa siciliana, che dirige il Centro Dialisi di Bronte, in provincia di Catania. Il codice è l’esito di un test genetico, grazie al quale, Maricia, scopre di essere affetta da una patologia rara, che colpisce una donna su ventimila: la malattia di Fabry-Anderson.

”Mutazioni”, è la sua storia, il suo diario personale. Narrato in prima persona e rielaborato dallo scrittore giornalista Fabio Cavallari, raccontato come una vita possa cambiare nel giro di un istante, come ci si possa ritrovare pazienti confusi, spaesati e terrorizzati, pur avendo dedicato l’intera esistenza, allo studio e alla pratica della medicina. Inserito nel cartellone della rassegna “Il Maggio dei Libri”, campagna nazionale per la valorizzazione della lettura, promossa dal Comune di Catania, oggi alle 17, al Palazzo della Cultura a Catania, verrà presentato, “Mutazioni”, storia di Maricia Roccaro, un medico che si scopre paziente. Intervengono oltre a Maricia Roccaro, Fabio Cavallari, scrittore a autore del libro, Antonino Rapisarda Direttore Sanitario ASP Catania, Raffaella Cesaroni giornalista SkyTg24, Pasqualino Fatuzzo professore Nefrologia Università di Catania e l’attrice Elisa Franco, che leggerà alcuni brani del libro.

L’incontro è moderato dal giornalista Lucio Di Mauro. Il ricavato della vendita del libro, verrà devoluto per il progetto solidale “mutAZIONI” (Humanity onlus).