La Comunità Itinerante L’Incontro incontra i candidati sindaci di Castellaneta

Castellaneta. Se si vuole migliorare la vita dei cittadini, è necessario impegnarsi, altrimenti si diventa complici di ogni malessere.

Lunedì 16 maggio 2022, alle ore 18:00 presso la sala di cultura Nomine Rose in via del Mercato 59 a Castellaneta, il presidente della Comunità Itinerante L’Incontro, Damiano Ottomanelli, incontra i candidati sindaci di Castellaneta.

Questo incontro mira a conoscere meglio i candidati e suggerire a loro quali sono i bisogni del paese e della cittadinanza, con molta umiltà e tanta partecipazione, cercando di dare un contributo al paese.

Castellaneta è un comune importante della provincia di Taranto, città equidistante da Taranto, Bari e Matera; è avantaggiato dalla sua storia, con turismo, spiaggia, agricoltura e risorse naturali: ha tutte le caratteristiche per diventare riferimento della provincia di Taranto, Bari, e non solo.

«Nell’augurare un buon lavoro ai candidati ricordo che migliorare la vita dei cittadini non è di destra né di sinistra, ma di persone serie e per bene» è il monito di Damiano Ottomanelli, presidente della Comunità Itinerante L’Incontro di Castellaneta, presente sul territorio da 53 anni, al servizio di tutti e per tutti.