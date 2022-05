Trattamento Relax capelli per togliere il crespo

I capelli crespi sono un fastidioso inestetismo con cui combattiamo ogni giorno. Chi ha i capelli ricci, infatti, spesso s’imbatte nel problema di averli anche crespi. Un problema che ci accompagna da sempre e spesso neppure i prodotti pubblicizzati riescono a risolverlo.

Ma perchè abbiamo i capelli crespi?

La prima causa da attribuire al crespo è l’umidità. Capita infatti che nella stagione autunnale ed invernale i capelli appaiono più crespi del solito. Ovviamente questo è normale perchè il clima umido accresce questa condizione del capello. Non da me è l’Alimentazione. Sapevi che una scarsa idratazione e poche proteine aumentano la possibilità di avere capelli crespi?

Un’alimentazione sbagliata, dunque, ne aumenta le possibilità. Cerchiamo di bere molto e di assumere le giuste proteine che sono alimento anche per il nostro cuoio capelluto. Usi Tinte? Anche queste possono danneggiarli; le colorazioni eccessivamente chimiche e dei trattamenti di styling dei capelli che vedono l’utilizzo costante di piastre e arricciacapelli

Trattamento Relax Capelli

Il trattamento relax per capelli è un modo per avere capelli sempre sani senza crespo. Esso permette di modificare temporaneamente la struttura del capello ed ha la funzione di distendere la fibra capillare. Ma come funziona questo innovativo trattamento? Il tuo parrucchiere applica il prodotto distendendo una ciocca dopo l’altra, scegliendo ciuffi abbastanza folti.

Successivamente pettina i capelli per lisciare il fusto e far penetrare bene il prodotto. Lascia quindi in posa per qualche minuto prima di risciacquare abbondantemente. In questo modo, a fine trattamento, i capelli mostrano un aspetto morbido e liscio.

Questo trattamento si applica anche ai capelli più ingestibili! Ricordiamo comunque che il relax non è né una stiratura, né un lissage brasiliano. Il trattamento relax elimina semplicemente il crespo a lungo tempo ed i capelli risulteranno morbidi e setosi.

Durata trattamento Relax

Il trattamento avrà durata di 6-8 settimane, l’effetto sarà come il primo giorno ed i capelli non risulteranno sfibrati. Potete richiederlo al vostro parrucchiere di fiducia e capire anche quanto vi costa.