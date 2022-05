Vendere l’usato senza partita iva: ecco cosa prevede la legge

Vendere comodamente cose di seconda mano non è stato mai cosi facile. Al giorno d’oggi esistono diversi modi per vendere ciò che non usiamo più, attraverso internet e le varie app che sono nate.

Come vendere l’usato e guadagnare?

Da Ebay a Vinted , diverse sono quindi le modalità con cui si può vendere facilmente roba usata e poter in sostanza guadagnare stando a casa. Chi non l’ha mai fatto non sa forse che per vendere l’usato che non ci piace più (per svuotare casa sostanzialmente) non occorre nessuna partita iva.

Eh si perchè la Partita Iva è destinata solo a chi svolge un’attività commerciale in forma «continuativa e abituale». Quindi si può vendere online senza rilasciare fattura o scontrino. Questo perchè in Italia vendere online in maniera saltuaria non necessita di comunicazione all’Agenzia del Territorio ed è allo stesso tempo un modo per guadagnare quache euro.

Non bisogna dichiarare nessun utile al fisco perchè i guadagni dalla vendita di roba usata non vengono tassati e non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

Come iniziare

Se sei alle prime armi consigliamo il marketplace di Facebook perchè è facile e non occorre che si crei un account diverso da quello che già si ha su Facebook. Smanettando può pubblicare sin da subito la merce che vuoi vendere, indicando il luogo in cui ti trovi e tutte le info che ritieni opportuno per attirare il cliente.

Vedrai che ti contatteranno persone della tua stessa città interessate proprio a quell’articolo. Ricorda di fotografare bene ciò che vuoi vendere per attirare l’attenzione! Se non vuoi usare Facebook, puoi creare un account su Ebay, la piattaforma più usata al mondo per vendere comodamente da casa! Insomma, si può vendere l’usato in tanti modi diversi ….cosa aspetti?