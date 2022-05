La convenienza della Cessione del Quinto per i dipendenti pubblici

Anche nel 2022 stiamo assistendo ad un aumento delle richieste di credito, Cessione del Quinto inclusa. La Cessione è una particolare tipologia di prestito dedicata ai pensionati e ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al settore privato o a quello pubblico.

In questo articolo, ci soffermeremo proprio sulla Cessione del Quinto per dipendenti pubblici e statali, che possono godere di tassi molto agevolati in virtù della grande stabilità della loro posizione lavorativa.

Prestito a tassi agevolati per i dipendenti pubblici e statali

La Cessione del Quinto, infatti, è un prestito non finalizzato senza garante la cui rata di rimborso mensile viene trattenuta direttamente dall’INPS dalla busta paga, senza che il dipendente si debba ricordare di effettuare il versamento mensile o di verificare che l’addebito in conto corrente sia andato a buon fine.

Il vantaggio maggiore, però, è proprio il tasso super agevolato riservato a questa categoria di dipendenti, sicuramente tra i più bassi sul mercato, specialmente se confrontato con quelli del classico prestito personale.

Cessione del Quinto o prestito personale?

Qual’è il finanziamento più conveniente per i dipendenti pubblici e statali?

Per dovere di chiarezza e approfondimento, soffermiamoci brevemente sulle differenze più significative tra la Cessione del Quinto e il prestito personale:

l’ importo massimo richiedibile – in genere con un prestito personale si possono ottenere fino a 30.000 euro, mentre con la Cessione del Quinto puoi richiedere fino a un massimo di 75.000 euro di importo finanziato;

– in genere con un prestito personale si possono ottenere fino a 30.000 euro, mentre con la Cessione del Quinto puoi richiedere fino a un massimo di 75.000 euro di importo finanziato; la presenza del garante – quando chiedi un prestito personale potrebbe esserti richiesto di presentare una terza persona a garanzia del finanziamento. Con la Cessione, invece, questo non avviene. Infatti, l’unica garanzia richiesta è che tu abbia un lavoro stabile, con un contratto a tempo indeterminato;

– quando chiedi un prestito personale potrebbe esserti richiesto di presentare una terza persona a garanzia del finanziamento. Con la Cessione, invece, questo non avviene. Infatti, l’unica garanzia richiesta è che tu abbia un lavoro stabile, con un contratto a tempo indeterminato; i tassi – un prestito personale può avere un tasso fisso o variabile, cioè che viene ricalcolato periodicamente per tutta la durata del finanziamento, mentre la Cessione prevede un tasso fisso , particolarmente basso grazie alla convenzione NPS ;

– un prestito personale può avere un tasso fisso o variabile, cioè che viene ricalcolato periodicamente per tutta la durata del finanziamento, mentre la Cessione prevede un , particolarmente basso grazie alla ; la rata – con la Cessione del Quinto puoi contare su un’unica rata che comprende tutte le spese del prestito, senza costi nascosti . Quando, invece, fai richiesta di un prestito personale, nella rata potrebbero non essere incluse le spese, come quelle per l’avvio dell’istruttoria e l’incasso della rata stessa;

– con la Cessione del Quinto puoi contare su un’unica rata che comprende tutte le spese del prestito, . Quando, invece, fai richiesta di un prestito personale, nella rata potrebbero non essere incluse le spese, come quelle per l’avvio dell’istruttoria e l’incasso della rata stessa; l’assicurazione – nella Cessione del Quinto è sempre inclusa e si occupa di chiudere il debito nel caso di perdita involontaria del lavoro (si licenziamento, no dimissioni) e nello sfortunato caso di premorienza. Il prestito personale, invece, di solito non include l’assicurazione e anche quando è prevista si tratta di un costo che non è incluso nella rata.

Chi può accedere alla Cessione del Quinto?

Alla Cessione del Quinto possono accedere tutti i dipendenti pubblici e statali assunti con un contratto a tempo indeterminato da almeno 3 mesi e che abbiano terminato il periodo di prova.

Poiché la Cessione del Quinto è un prestito assicurato, è anche richiesto di godere di buona salute. In presenza di patologie, infatti, la pratica potrebbe risultare non assicurabile: in ogni caso, sarà cura del consulente finanziario valutare la tua posizione e darti indicazioni su come procedere.

Come richiedere la Cessione del Quinto

Stai cercando una Cessione del Quinto per pubblici? Sarai sollevato di sapere che richiedere il prestito è una procedura molto semplice. Infatti, la maggior parte delle banche e delle società finanziarie offre la possibilità di richiedere, ricevere il preventivo e portare avanti la pratica online, senza dover neanche uscire da casa.

Dopo l’accettazione del preventivo e il superamento positivo della fase di istruttoria, verrà stampato il contratto che – nella maggior parte dei casi – può essere firmato sia nell’agenzia di zona che da remoto con la firma digitale.