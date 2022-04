Lugnano in Teverina: al Teatro “Spazio Fabbrica” va in scena “Falstaff” con Edoardo Siravo

Progetto “Teatro, Memorie di Ieri e di Oggi”:

OGGI A LUGNANO IN TEVERINA

EDOARDO SIRAVO E UN GRANDE CAST IN SCENA

IN

“FALSTAFF E LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR”

Dopo il successo delle prime due serate a Calvi dell’Umbria e a Terni, questa sera la commedia sarà proposta a Lugnano in Teverina presso il Teatro “Spazio Fabbrica’ alle ore 21.

L’associazione Laura e Morando Morandini presenta Edoardo Siravo in “Falstaff e Le Allegre Comari di Windsor” di William Shakespeare. Lo spettacolo rientra nel progetto “Teatro, Memorie di Ieri e di Oggi” realizzato con il contributo della Fondazione Carit e in collaborazione con il Teatro Belli e l’associazione Magazzini Artistici di Narni. Il progetto intende omaggiare Antonio Salines (scomparso nel 2021) con una produzione teatrale da lui diretta ed interpretata nel corso della sua lunghissima carriera.

La commedia, proposta in tre date e in tre diversi teatri del territorio ternano, dopo il successo delle rappresentazioni a Calvi dell’Umbria (giovedì 28 aprile al Teatro degli Occhi) e a Terni (venerdì 29 aprile al Teatro Secci), sarà replicata oggi alle ore 21 al Teatro “Spazio Fabbrica” di Lugnano in Teverina (Terni).

In questa versione del testo, curata dal grande drammaturgo Roberto Lerici, vedremo Falstaff, con Edoardo Siravo come suo interprete ideale, reduce dalla prima guerra mondiale, proiettato negli anni ’20.

In scena un grande cast composto da Francesca Bianco, Ruben Rigillo, Marco Bonetti, Fabrizio Bordignon, Gabriella Casali, Giuseppe Cattani, Beatrice Coppolino, Alessandro Laprovitera, Germano Rubbi, Susy Sergiacomo, Roberto Tesconi e Tonino Tosto.

Le musiche originali sono di Francesco Verdinelli; scene di Liborio Di Dio; costumi di Annalisa Di Piero. La regia è di Carlo Emilio Lerici (figlio del grande drammaturgo Roberto Lerici, di cui ricorrono nel 2022 i trent’anni della scomparsa).

Info e prenotazioni: 3278184788 oppure 3807777542.

Per l’acquisto dei biglietti (biglietto Intero euro 15, Ridotto euro 12); on line su www.vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati oppure direttamente al botteghino del teatro prima dell’inizio dello spettacolo.

L’ingresso al teatro si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19.