Attenzione alle truffe online quando si vendono beni

I truffatori si muovono ovunque e nel mondo del web si sentono al loro agio. Quando si vendono beni online attenti all’ultima truffa. Si viene contattati da persone normali che si dicono interessate ad aquistare un bene. Non sono interessati neanche a vederlo di persona, raccontano che gli interessa per il loro negozio di compravendita dell’usato.

Si presentano con nome e cognome, lasciano il numero di telefono avvisando che, a pagamento effettuato, concorderanno il ritiro con corriere. Uno dei più “noti” è tale Bruno V. (supponiamo uno dei tanti nomi di fantasia). Mette in atto, almeno ci prova! la truffa del bancomat. Chiede di recarsi allo sportello per ricevere tramite codice l’importo. In realtà chiede di inserire una carta e di effettuare una ricarica. Qualcuno è stato fortunato perchè non avendo la disponibilità sul conto la ricarica salta. Attenti a questo tipo di truffe. Il consiglio è di invitare il potenziale acquirente a visionare il bene di persona e di fare un bonifico lui alle coordinate fornite, tutto tracciabile.