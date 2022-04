Castello di Rossino, dimora storica sul Lago di Como specializzata nell’organizzazione di matrimoni dinamici all’aperto

Castello di Rossino è l’unico castello che affaccia sul Lago di Como aperto agli eventi rappresentando, allo stesso tempo, una cornice suggestiva per cerimonie con valore legale. Alla base c’è un’organizzazione specializzata in matrimoni dinamici all’aperto capaci di soddisfare il bisogno di lusso rilassato, assicurando successo e spensieratezza. Viene data forma così a un equilibrio tra storia e natura che stupisce. Si tratta del resto della dimora dell’Innominato de “I Promessi Sposi”, il celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni.

Scegliere Castello di Rossino significa aprire le porte di un maniero che sa comunicare le emozioni di una favola. Dominando un promontorio alle pendici del Monte Resegone, approfitta di una posizione strategica a livello storico. È una location d’eccezione per matrimoni e convegni: ad appena 7 km da Lecco, 30 da Como e 26 da Bergamo, risulta inoltre facile da raggiungere anche per chi arriva da Milano (dista solo 43 km).

È una delle dimore storiche più antiche dell’intera Lombardia. Può gestire ogni esigenza degli ospiti ed è una magica cornice per un Matrimonio Civile Milano in un castello medievale. Accessibile sia in estate che in inverno, la struttura dispone infatti dell’autorizzazione del Comune di Calolziocorte per ospitare matrimoni con rito civile a valore legale.

Gli sposi approfittano della preparazione di un team di esperti che sanno fornire una soluzione curata nei minimi dettagli nella location matrimonio Lago di Como, che si tratti di una cerimonia country-chic o un ricevimento tradizionale.

Le cucine interne a vista, poi, permettono di richiedere un servizio di ristorazione personalizzato con piatti preparati in loco. In conclusione dei festeggiamenti, gli sposi potranno vivere la prima notte di nozze in un luogo magico: la Suite della Torre, che si trova all’ultimo piano del Castello.

Lontano dal caos cittadino e immerso nel verde, il maniero è la soluzione ideale anche per l’organizzazione di eventi, fornendo connessione wireless, schermi, proiettori e impianti audio e video.