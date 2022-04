Tre consigli per ottenere il massimo dalle scommesse sportive

Chi non ama il calcio? Più in generale, chi non è appassionato di uno o più sport? Tutte le discipline sono molto seguite in Italia, dal beach volley all’hockey su ghiaccio, e non è un caso che siano popolari anche le scommesse come quelle su https://sportaza.com/it/. Per giocare in tutta tranquillità è però importante affidarsi al bookmaker giusto e seguire una serie di accorgimenti.

Giocare online

È quasi inutile specificarlo, ma giocare online offre una lunga serie di vantaggi rispetto alla vecchia “schedina della domenica”. In primis, si può scommettere quando si vuole e dove si vuole, che sia sul divano di casa o in coda all’ufficio postale. In secondo luogo le piattaforme per il gioco online sono sicure, organizzate e ricevono costantemente nuovi contenuti: è impossibile annoiarsi con un’offerta così ampia e varia. Spesso ogni categoria ha decine e decine di giochi, e la sezione delle scommesse sportive offre tantissime discipline comprensive di più gare e tornei. Per il calcio, ad esempio, si può trovare la Serie A, la UEFA Champions League, la Bundesliga e tanti altri campionati per supportare la propria squadra del cuore in ogni competizione. Infine, viene messo a disposizione degli utenti un team di assistenza pronto a rispondere a ogni domanda.

Studiare lo sport

Scommettere è divertente, ma lo è ancora di più vincere. Invece di lanciarsi a occhi chiusi nel gioco è meglio conoscere bene gli sport, le squadre e i giocatori sui quale si vuole scommettere e leggere regolarmente gli articoli a riguardo. Così facendo si può capire quanto è quotata una squadra o un giocatore e come rendono nel tempo. Naturalmente in ogni partita c’è una parte di fortuna e imprevedibilità, è anche questo il bello del gioco. Tuttavia con un po’ di esperienza e senso logico è possibile evitare la maggior parte degli errori e minimizzare le perdite.

Un’altra opzione è quella di confrontarsi con altre persone che già scommettono e apprendere così quali sono le strategie più utilizzate e quali i giocatori considerati più forti. Se non si hanno amici appassionati di scommesse, ci si può rivolgere al Web: ci sono tanti canali YouTube sulle scommesse sportive e anche alcuni forum italiani a tema.

Puntare sulla sicurezza

Quando si scommette online si tende a sottovalutare un elemento fondamentale, quello della sicurezza. Non ha senso rischiare di perdere tutto per una negligenza, soprattutto in un periodo storico in cui ogni informazione è a portata di click. Per capire se un bookmaker è sicuro basta infatti dare un’occhiata al sito e consultare l’informativa legale. Questa si trova solitamente in fondo alla pagina, e può essere suddivisa in più pagine o più sezioni. Come minimo si troverà la Privacy Policy e i Termini e Condizioni, questi testi vanno letti per intero prima di iscriversi. Alcuni bookmaker mettono a disposizione degli utenti anche una pagina dedicata ai reclami e una relativa al gioco responsabile, anche questo contribuisce a rendere la piattaforma affidabile.

Lo sport è sempre più apprezzato, aumenta la spesa degli italiani

Giocare è sempre stata una passione tutta italiana e il casinò tradizionale è tutt’ora un simbolo di divertimento, libertà, trasgressione. Negli ultimi anni però tantissimi giocatori hanno trovato casa nelle piattaforme di gioco online, dopo essersi conto dei numerosi vantaggi che offrono: scommettere online è più comodo, l’offerta è più ampia e varia, e anche la sicurezza non viene meno. Imparare non è affatto complicato grazie alle risorse che si trovano gratuitamente in Rete. È per questi motivi che il settore del gioco online è in costante crescita, e infatti nel solo mese di febbraio 2022 la raccolta dalle scommesse sportive online è stata di quasi 1 miliardo di euro, a fronte di 122 milioni spesi. In cima si trova ovviamente il calcio, lo sport nazionale, ma tutte le discipline trovano un pubblico di appassionati pronti a sostenere la squadra del cuore o i propri giocatori preferiti.