La papera di Buffon a Perugia infiamma i social

Se ti chiami Gianluigi Buffon e sei uno dei portieri che ha scritto pagine importati della nazionale italiana e della Juventus, un errore sul campo del Perugia può diventare una macchia indelebile. L’ex portiere bianconero, con la maglia del Parma, ieri sera al Renato Curi, ha commesso un’incredibile papera che non solo ha fatto vincere il Grifone ma soprattutto sta facendo il giro del mondo.

Chiamarsi Buffon non mette a riparo dalle critiche in caso di errore. Anzi la polemica infiamma i social. La decisione di scendere in B dopo una carriera ad alti livelli ha fatto parecchio discutere. Le sue prestazioni non impeccabili danno fiato a chi ritiene che sia giunta l’ora di ritirarsi…