Pelle liscia e morbida come quella delle Star

Ti sei sempre chiesta come possono molte star di Hollywood avere una pelle giovane anche con il passare degli anni? Non è un segreto che la cura della pelle per attrici e modelle sia una cosa fondamentale per aiutarle ad avere successo, un attrice famosa per rimanere sulla cresta dell’onda anche con gli anni che passano deve avere una pelle liscia e lucente.

Qual’è quindi la crema miracolosa che utilizzano? Quali sono i trattamenti che fanno e quali sono le giuste buone abitudini che mantengono?

Il principio attivo per la crema rughe delle star: il veleno d’api

Kate Middleton ha ricevuto in dono dalla Duchessa di Cornovaglia un vasetto di crema viso al veleno d’api poco dopo il suo fidanzamento con il principe William e da allora la Duchessa di Cambridge ne è diventata una vera e propria fan. La Duchessa di Cornovaglia è una ferma sostenitrice dei prodotti al veleno d’api, creme dalle quali non si separa mai e che sono il suo segreto per mantenere la pelle morbida e per rimpolparla. Il veleno d’api infatti ha delle incredibili proprietà antirughe ed è una vera e propria alternativa naturale al lifting, se usato con costanza riesce a conferire alla pelle una lucentezza e una morbidezza caratteristica della pelle giovane.

Le creme al veleno d’api sono molto conosciute ed utilizzate dalle star come Kylie Minogue e Vicotria Beckham tutte donne bellissime che sembrano aver fatto un patto con il diavolo essendo famose soprattutto per avere ancora una pelle stupenda nonostante il passare inesorabile degli anni.

In Italia abbiamo un’azienda italiana che produce veleno d’api in purezza e che ha creato delle creme con all’interno un quantitativo tale da avere un effetto lifting, sono le creme al veleno d’api di Lunezia Cosmetics, con veleno d’api ad alto dosaggio.

Effetto del Veleno d’api sulla pelle

Perchè la crema al veleno d’api è considerata una crema rughe miracolosa? Il veleno d’api a differenza del lifting agisce in maniera completamente diversa, infatti utilizzare una crema con veleno d’api mette le cellule in allarme, come se si venisse punti da un ape, la pelle così crea un meccanismo di difesa e aumenta il flusso sanguigno alla pelle, con conseguente arrossamento e riempiendo inoltre le linee sottili e le rughe della pelle.

La crema al veleno d’api è un prodotto sicuro testato con patch test quindi non ci sono problemi particolari se viene utilizzata su pelle senza ferite. Il veleno d’api viene estratto in modo indolore dalle api e non ne causa la morte. E’ importante acquistare un prodotto italiano per evitare di prendere dei prodotti fatti causando danni all’ambiente.

Il veleno d’api unito ad altri prodotto antiage riesce quindi a rendere la pelle più elastica e liscia ed usato tutti i giorni riesce a rimodellare la pelle, a riempire le rughe e dare un aspetto più sano al viso.

Le proprietà antirughe delle creme al veleno d’api sono provate tramite studi universitari fatti all’Università Coreana. Questi studi hanno dimostrato che non solo il veleno d’api è ottimo come antirughe ma anche come antiacne, proprio per questo queste creme non vengono consigliate solo dopo i 50 anni perché aiutano anche a prevenire le rughe, a combattere le rughe da sole, a contrastare l’acne ma anche le macchie della pelle.

Il veleno d’api è un modo completamente naturale per aiutare la pelle del viso e per mantenere la giusta idratazione, è un prodotto conosciuto soprattutto nella medicina cinese per le sue numerose proprietà. Il veleno d’api è stato utilizzato nella medicina tradizionale asiatica per alleviare diversi disturbi e studiando questo principio attivo è stato provato che probabilmente è la melittina la sostanza più importante contenuta nel veleno d’api. La melittina ha proprietà antibatteriche, antivirali e antinfiammatorie ed il veleno d’api grazie a queste proprietà ha capacità potenzialmente terapeutiche per la pelle.