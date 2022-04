Gli sceicchi del PSG si affidano ad Antonio Conte per centrare gli obiettivi europei

La panchina del PSG sembra stregata. I parigini dominano in Francia ma non riescono a centrare gli obiettivi europei. I petroldollari degli sceicchi non bastano. La formazione del PSG è stellare ma qualcosa non va! Gli arabi hanno deciso quindi di giocarsi la carta Antonio Conte.

L’ex allenatore della nazionale italiana sarà il prossimo allenatore del PSG. Mauricio Pochettino lascerà libero il posto al collega italiano. Le Parisien non ha dubbi. Antonio Conte ha un contratto fino al 2023 con il Tottenham ma gli sceicchi non avranno difficoltà a convincere gli inglesi. The Sun anticipa le richieste di Conte: Romelu Lukaku e Paul Pogba. Tanto per iniziare. Altro obiettivo Marcus Rashford come sostituto di Kylian Mbappé. L’attaccante inglese, in scadenza nel 2023 con lo United, non pare intenzionato a rinnovare e avrebbe voglia di cambiare aria.

Conte ritroverebbe anche Hakimi. Con Neymar, Messi e Lukaku, l’italiano dovrebbe optare per il 3-4-3. Pogba andrebbe a completare un centrocampo da favola con Verratti, mentre verrebbe risolto il dualismo tra Donnarumma e Navas, con la cessione del sudamericano.