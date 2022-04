Pellicola adesiva per vetri, i vantaggi per la casa: le stanze in cui applicarla

Hai cercato una casa luminosa, con ampie vetrate ed eri felice di questa scelta fino ad averci trascorso la prima estate? Nelle stagioni estive ed invernali le grandi finestre possono portare ad un pessimo isolamento termico, soprattutto se gli infissi sono datati. Esiste però una soluzione: è la pellicola adesiva per vetri. Questi prodotti, che sono veri e propri film che vengono applicati sulle finestre, vanno a creare un isolamento in modo da evitare che il calore esterno entri in casa durante l’estate ma aiutano anche ad evitare che si disperda il calore interno generato da caloriferi in inverno. Insomma, la pellicola adesiva per finestre dà numerosi vantaggi per la tua casa: ma quali sono le stanze in cui dovresti applicarla? E cosa dovresti sapere su questi prodotti? Ti sveliamo tutto ciò che potrebbe fare al caso tuo, soprattutto ora che stai cercando soluzioni per contrastare l’aumento delle bollette luce e gas.

Cosa sono le pellicole per vetri

Ovviamente il nome stesso ti dà già un’idea di cosa stiamo parlando; la pellicola per vetri è un film adesivo che viene applicato sulla finestra e riesce a schermare l’ambiente creando una superficie antigraffio ma anche antiriflesso. Ci sono vari modelli, ciascuno con singole caratteristiche. Troviamo ad esempio i modelli di sicurezza, perfetti per il piano terra o per evitare che qualche malintenzionato possa provare ad irrompere in casa rompendo un vetro, ci sono quelle solari ideali per evitare temperature troppo alte in estate e ci sono anche quelle riflettenti che vanno a proteggere la privacy da occhi indiscreti durante le ore del giorno.

I vantaggi che puoi ottenere

Se dovessimo prendere in considerazione i vantaggi che si possono trarre dalle pellicole solari potremmo dire che in primis puoi risparmiare evitando di sostituire gli infissi, il secondo è che puoi godere di una vista invariata senza che tu debba rinunciare alla luce poiché vanno ad agire sull’esterno senza però bloccare l’ingresso luminoso. Molti modelli sono anche in grado di fornire una protezione da riflessi e abbagli, perfetti quindi per le zone in cui viene posizionato un PC o una TV. Essendo poco invasive, vanno ad aggiungere valore al tuo immobile senza dover però montare impalcature o prevedere mesi di lavoro che hanno un peso importante sul bilancio familiare.

Pellicola adesiva per vetri: quale modello installare a seconda della stanza

Come accennato brevemente prima, esistono diverse tipologie di pellicole. Quelle antisolari sono in grado di riflettere l’energia e la luce, facendo in modo che gli ambienti rimangano freschi senza dover utilizzare eccessivamente il condizionatore. Un esempio di applicazione? La camera da letto, così da poter dormire in un ambiente fresco e confortevole ma anche la zona living dove si passa molto tempo in famiglia o con amici. Le pellicole isolanti hanno anche la capacità di mantenere il calore all’interno della stanza, queste sono particolarmente indicate anche durante l’inverno poiché possono fare in modo che ci sia un risparmio sulla quantità di ore di utilizzo della caldaia.

Esistono poi le pellicole di sicurezza: vanno a creare un effetto anti-irruzione, bloccando i tentativi di furto; riducendo al minimo le possibilità di rottura del vetro sono la sostituzione ideale delle inferriate e sono perfette quindi per il piano terra o per quei locali più esposti, ad esempio le porte balcone.

Abiti o lavori al primo piano? La tua casa è su una strada principale? La soluzione più adatta per te sono le pellicole a specchio che vanno a creare un effetto di design molto bello, allo stesso tempo tutelando gli interni da sguardi indiscreti. Sono un’ottima soluzione per chi non ama le tende. Se stai cercando pellicole adesive per vetri e cerchi una consulenza per la tua casa contatta Solaris Films, ti fornirà un preventivo e una soluzione ad hoc.