“Inaudito Festival”: a Barletta prima edizione per il concorso per artisti emergenti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare al concorso per artisti emergenti: “Inaudito Festival”. Una competizione tra gruppi musicali alla sua prima edizione, che si disputerà da giugno ad agosto 2022 presso il “Maadhoo Sapori e Suoni”, situato sul Lungomare “Pietro Mennea” a Barletta. Le band si sfideranno con i loro brani inediti in cinque serate; a decretare i vincitori ci sarà una giuria di giornalisti ed esperti di musica. Per tutti gli artisti sarà un’occasione per mettersi alla prova, raccontarsi sul parco e dimostrare quanto il territorio abbia in vero tanti talenti ancora nascosti. “Abbiamo deciso di avviare questo progetto per dare letteralmente voce a chi nonostante il suo lavoro o passione non riesce a emergere, a uscire fuori dal guscio – spiegano gli organizzatori del festival Antonio Quarto, Giacomo Rindinone e Gaetano Spadaro. La verità è che ancor prima della pandemia, in pochi hanno investito sul percorso artistico dei più giovani, creduto nella loro musica, lasciando che salissero su un palco. Nel nostro piccolo, noi vogliamo fare la differenza, per loro e per tutti coloro che verranno a trovarci per ascoltare dell’ottima musica”.

Gli organizzatori di “Inaudito Festival” vogliono crederci: lo fanno aprendo le porte del “Maadhoo Sapori e Suoni” che da sempre ha dato spazio non solo alla buona musica con concerti dal vivo ma anche a spettacoli di stand up comedy e in generale all’arte in ogni sua sfumatura. Durante il festival saranno allestite anche mostre fotografiche, di pittura e live painting a cura di artisti locali. “Tra i nostri obiettivi – dichiarano i responsabili dell’iniziativa – c’è anche quello di creare un’alternativa alla solita routine estiva. Vogliamo che il pubblico possa trascorrere serate spensierate sotto le stelle a due passi dal mare, con la certezza che non occorra andare troppo lontano per divertirsi in maniera sana e in sicurezza”.

“Inaudito Festival” si terrà a partire da giugno. La gara è aperta a tutti i gruppi emergenti sul territorio italiano, appartenenti a ogni genere musicale. Le iscrizioni sono aperte e saranno accettate entro e non oltre il 15 maggio 2022. La partecipazione al concorso è gratuita; per i vincitori è previsto un premio in denaro che verrà consegnato nella serata finale. La giuria che sceglierà i gruppi che si esibiranno è così composta:

Mariella Dibenedetto

Adriano Antonucci

Antonio Gargano

Luca Guerra

Dino Paciolla

Narrow

Jimi Ray

Paolo Ormas

Per poter scaricare il regolamento del festival, basta fare click qui:

www.maadhoo.it/REGOLAMENTO_INAUDITO_FESTIVAL_2022.pdf