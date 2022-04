Cagliari. Bonus idrico: domande entro il 30 maggio 2022

È in pubblicazione l’avviso per l’assegnazione del contributo denominato “Bonus Idrico Integrativo per l’anno 2022”, approvato dall’EGAS – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con deliberazione n. 38/7/11/2020. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 maggio 2022 e verranno acquisite d’ufficio tutte le istanza già caricate e che verranno caricate fino alla data di scadenza sul portale www.bonusacqua.it .

Le informazioni sul contributo, sui requisiti di accesso e sulle modalità di presentazione delle relative domande, sono disponibili nel portale istituzionale del Comune di Cagliari al link https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC95088 . Ulteriori informazioni possono essere richieste alle sedi decentrate del servizio sociale territoriale del Comune di Cagliari.