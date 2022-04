Quiz Patente A: Guida definitiva per superare i quiz della patente A

La patente A, è indispensabile per condurre qualsiasi motociclo, l’età per conseguirla è 24 anni, 20 anni se titolari di patente A2 da almeno 2 anni.

Quiz patente A: Cosa si può guidare?

Con la Patente A, possono essere condotti motocicli la cui cilindrata permette di superare i 45km/h. Inoltre, possono essere condotte anche le macchine agricole, a condizione che la sagoma non superi i limiti imposti dalla normativa.

Patente A Quiz: Come studiare per l’esame

Per ottenere la patente A, il candidato dovrà prima svolgere e superare i quiz patente a, e per fare bene questo, bisogna studiare con la giusta mentalità, non preoccupatevi se all’inizio il percorso sarà duro ma vedrete che con il giusto supporto sarete in grado di velocizzare il percorso di apprendimento.

Per questo motivo, vogliamo segnalarvi una piattaforma innovativa che si chiama, Easy-Quizzz, che fornisce attraverso la professionalità del suo team un meraviglioso contributo in termini di simulazione ed esercitazione in vista dell’esame, per rendere più facile e veloce le vostre vostre esercitazioni quotidiane, con il fine di memorizzare e approfondire la materia, così da arrivare preparati al giorno della prova.

Oggi a disposizione ci sono tanti device tecnologici che permettono di organizzare lo studio, in maniera ottimale e super concentrata. Ci teniamo a farvi presente, che lo svolgimento della prova teorica, è cambiata rispetto al passato, perchè mentre una volta al candidato veniva consegnata la scheda cartacea, oggi gli viene consegnato un tablet per svolgere l’esame .

Quindi, non perdete tempo in ricerche confusionarie che vi fanno solo perdere energie e cominciate a familiarizzare con questi nuovi strumenti, così il giorno dell’esame avrete la vita più semplificata. Oltre, a quanto detto è indispensabile possedere anche un buon manuale che vi possa fornire le basi della materia, compratelo in formato digitale in questo modo potrete averlo sempre con voi e dividere ulteriormente il vostro tempo dedicato allo studio.

Un altro aspetto da non sottovalutare durante lo studio, riguarda gli argomenti che studiando riscontrate più difficoltà, quì il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di dedicare più tempo all’inizio della sessione di studio, in modo che avendo la mente più fresca il concetto è più assimilabile.

Quiz Patente A: Come fare a superare i quiz

Alcuni dei temi più scottanti che durante la prova potrebbero rappresentare un problema, in merito ai quiz patente, potrebbero riguardare i segnali, in modo particolare come vengono presentati, esempio classico, quelli di obbligo, basta il cambio di verso, per confondere il candidato e portarlo a dare la risposta errata, oppure, i segnali sulla precedenza che sono ricorrenti in questo tipo di prova. Ricordate sempre di sviluppare metodo e strategia, questi vi aiuteranno in tutti i percorsi di studio e specialmente nel superamento dei quiz patente guida.

Quiz Patente A : Esame patente A teoria

L’esame di teoria della patente A, viene svolto presso la Motorizzazione Civile, con la somministrazione di 40 quiz e un massimo di 4 errori.

Gli argomenti, oggetto di studio, sono:

Norme del Codice della Strada, con particolare attenzione, a velocità, distanze, sorpassi,precedenze, e soste, non tralasciate mai, come prestare il primo soccorso.

Meccanica dei veicoli;

Qualora, il candidato venga bocciato, la prova potrà essere effettuata nuovamente dopo un 1 mese e un giorno dall’esame sostenuto precedentemente.

Quiz Patente A : Rinnovo patente A

Come avviene per le altre patenti, anche la patente A, ha una scadenza, e deve essere rinnovata dal titolare, superato il tempo previsto dalla normativa vigente, questo è un tema serio perchè il titolare della patente che non adempie a questo, va incontro a sanzioni abbastanza gravi, fino addirittura a vedersi revocata o sospesa la licenza.

Quì, vi indicheremo uno specchietto riepilogativo della tempistica, fino a 50 anni di età la patente deve essere rinnovata ogni 10 anni, arrivati ai 70, il conducente dovrà rinnovarla ogni 5 anni, per scendere ancora tra i 70 e gli 80 a 3 anni, superata questa fascia il rinnovo sarà biennale, salvo che la Commissione Medica disponga diversamente dopo la visita.

Patente A : Studiare per la patente online

Molte persone si chiedono, se conviene studiare online in vista dell’esame teorico, ebbene sì e molto più facile e conveniente di quanto possiate pensare. Il metodo di studio online, vi permette di acquisire competenze in qualsiasi momento della giornata, sfruttando anche i vostri tempi buca.

Vi consigliamo di non perdere più tempo e visitare la nostra piattaforma easy-quizzz, come più volte evidenziato sul nostro articolo, dove potrete esercitarvi senza stress e in qualunque momento della giornata, questo è un metodo potente e innovativo per tutti coloro che fino adesso non sono riusciti a raggiungere i propri obiettivi.