La Lombardia punta a favorire l’inclusione scolastica per alunni di scuole di ogni ordine e grado

Favorire l’inclusione scolastica di ragazzi con disabilità sensoriale che frequentano scuole di ogni ordine e grado in Lombardia è l’obiettivo del bando regionale voluto da Regione Lombardia. Il bando è relativo all’attivazione del servizio di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione ed anche alla formazione professionale per l’anno scolastico 2022/2023. Il bando, attivato su proposta dell’Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, guidato da Alessandra Locatelli, mette a disposizione 11,5 milioni di euro.

“Si tratta di un provvedimento importante, attraverso il quale Regione Lombardia garantisce lo svolgimento dei servizi a supporto dell‘inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale su tutto il territorio regionale. L’obiettivo – ha dichiarato Locatelli – è favorire percorsi inclusivi sempre più aderenti ai bisogni e alle difficoltà di ogni bambino o studente con disabilità sensoriale. Sono molto soddisfatta del lavoro svolto in collaborazione con le associazioni. Quest’anno, inoltre, abbiamo messo a disposizione ulteriori risorse per garantire un’ora in più in ogni piano individuale”.

Possono aderire al bando per la prima volta:

gli studenti con disabilità sensoriale maggiorenni;

genitore dello studente con disabilità sensoriale;

il tutore/amministratore di sostegno dell’avente diritto.

Possono invece presentare un rinnovo della domanda:

gli studenti con disabilità sensoriale maggiorenni;

genitore dello studente con disabilità sensoriale (medesimo dello scorso anno);

il tutore/amministratore di sostegno dell’avente diritto (medesimo dello scorso anno) che hanno già presentato domanda per l’anno scolastico 2021/2022.

Modalità di ammissione

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma raggiungibile a questo link: www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home

poi autenticarsi con la tessera sanitaria CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure con la CIE (Carta Identità Elettronica) e con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).