Salvini elogia Berlusconi: è un amico, un grande italiano

La nuova discesa in campo del Cavaliere “apre” la volata verso le elezioni politiche 2023. I partiti (con in mezzo le tornate amministrative della seconda parte del 2022) scaldano i motori in vista della sfida per palazzo Chigi. Dopo una legislatura da dimenticare, il centrodestra ci riprova. Alle scorse politiche il trio Berlusconi-Meloni-Salvini si è fermato ad un passo dalla vittoria. Ora gli alleati si candidano a guidare il Paese.

Nel centrodestra è sempre più forte l’asse interno tra B ed il Capitano. L’ipotesi di una federazione azzurro leghista al momento sembra accantonata, ma non esclusa. L’obiettivo del leghista è unire Lega e Fi per superare la concorrenza interna di Giorgia Meloni. A tal proposito Matteo Salvini elogia il politico di Arcore. “Berlusconi è un amico, è un grande italiano, un uomo generoso, un politico lungimirante: ci sentiamo quasi tutti i giorni e concordiamo sostanzialmente su tutto”. Lo ha detto il leader della Lega commentando il discorso del leader di Forza Italia alla convention del partito. “Forza Italia è e sarà un perno del centrodestra, Berlusconi ha inventato il centrodestra. Quindi non ci saranno tentennamenti”.