Giubileo 2025: grande attesa tra i fedeli di tutto il mondo

In Vaticano si lavora intensamente al prossimo Giubileo in programma nel 2025. In Italia e in tutto il Mondo c’è grande attesa tra i fedeli. La sua importanza è riconosciuta e rispettata anche dalle altre fedi in tutto il mondo. L’ultimo Giubileo è stato quello straordinario del 2015 voluto da Papa Francesco.

Il Giubileo è un anno speciale di grazia. In questa occasione la Chiesa cattolica offre ai fedeli l’opportunità di chiedere l’indulgenza plenaria, in pratica la remissione dei peccati per sé stessi o per parenti defunti. Il Giubileo dura un anno e qualche giorno. Il suo inizio è poco prima del Natale Cristiano e conclude l’Epifania dell’anno seguente.

Il rito più “forte” è l’apertura della Porta Santa. La Porta viene aperta soltanto durante l’anno giubilare e le 4 principali sono le basiliche maggiori di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. La prima ad essere aperta è la Basilica di San Pietro, le altre porte vengono aperte nei giorni successivi e rimangono aperte fino al termine del Giubileo quando tornano ad essere murate.