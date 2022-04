“California Riccione” è il primo singolo del cantautore bolognese Giorgio Bassi

“California Riccione” (etichetta SanLucaSound) è il primo singolo del cantautore bolognese Giorgio Bassi, artista che vanta molte collaborazioni importanti, una su tutte quella con il grande Pierangelo Bertoli.

La canzone, anteprima dell’album d’esordio ancora in lavorazione, parla di una sensazione che non morirà mai, di giorni che ci saranno sempre nelle vite di tutti, di un bisogno quasi fisico di primavera, di sole caldo, di cieli blu e della voglia di andare al mare. Bassi ci racconta di una città intima ed allo stesso tempo bellissima, uno splendido contrasto con la movida estiva.

Giorgio: -Da metà febbraio in avanti ogni mattina che apriamo la finestra e troviamo il sole che ci sorride abbiamo tutti quanti un solo desiderio. Mollare tutto, prendere la macchina e scappare via, al mare! “California Riccione” rappresenta esattamente questo desiderio. Per noi bolognesi è la riviera romagnola, per me in particolare è Riccione, lo faccio da sempre, lo facevo da ventenne con pochi pensieri e una Triumph rossa, lo faccio oggi da uomo maturo con molti pensieri in più e la stessa voglia di sognare. Perché correre al mare sa darmi ancora le stesse vibrazioni, un senso di gioia infinita, di libertà quasi assoluta-



Biografia

Giorgio Bassi è un cantautore della “vecchia scuola”, Bolognese purosangue, cresciuto artisticamente alla fine degli anni 70 in quei luoghi della città che divennero di culto per gli amanti del genere e fucine di talenti, uno tra tutti l’Osteria delle Dame.

Negli anni 80, conosce Pierangelo Bertoli con il quale inizia un rapporto di amicizia e di collaborazione artistica che culmina nel 1984 con l’inserimento di un suo pezzo, “L’odore del porto”, all’interno del disco “Petra”.

Negli stessi anni Giorgio apre quasi tutti i concerti di Bertoli e, in quel periodo, Marco Dieci, tastierista e co-autore di molti successi di Bertoli, lo segue come produttore artistico. Nel 2021 entra in contatto con il cantautore/discografico Manuel Auteri e il produttore Renato Droghetti. Inizia così il percorso con SanLucaSound che lo porta alla realizzazione del suo primo disco di prossima uscita, anticipato dal singolo “California Riccione” (produzione artistica: Renato Droghetti e Giorgio Bassi). Altre collaborazioni di rilievo: Silvia Mezzanotte, Barbara Cola, Edoardo De Angelis, Umberto Tenaglia, Claudio Sanfilippo, Saverio Porciello e Silvia Donati.