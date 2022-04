Junior Cristarella svela alcuni dei segreti del successo di Sbircia la Notizia Magazine

Racconta con entusiasmo i fatti di cronaca e di attualità, lo fa con lo spirito critico del vero giornalista, ma sempre mettendo i fatti al centro dei suoi contenuti, senza che un proprio giudizio personale prenda il sopravvento, lasciando così il lettore libero di farsi una personale idea di quanto sta leggendo. Stiamo parlando di Massimiliano Orestano Junior Cristarella, giornalista con un pedigree da inchiesta, che nonostante la giovane età vanta una lunga gavetta a fianco di firme autorevoli. Oggi in veste di direttore responsabile ed editore del quotidiano online Sbircia la Notizia Magazine conquista il web con una informazione puntuale e professionale, circondandosi di utenti affamati di informazione più che di gossip.

Da cosa nasce il successo di Sbircia la Notizia Magazine?

Ormai sul web siamo circondati da informazioni, è sufficiente aprire i social e siamo invasi da notizie e fake news, in questo ostico contesto che attanaglia l’editoria online, Sbircia la Notizia Magazine ha saputo ritagliarsi una fetta di lettori abituali. La qualità dei contenuti è la caratteristica che più delle altre emerge navigando su sbircialanotizia.it, ma un contenuto non deve essere soltanto ben scritto per fidelizzare gli utenti, a sostenerlo è proprio Massimiliano Orestano Junior Cristarella, di seguito la domanda che gli abbiamo posto: cosa differenzia un contenuto che vale la pena di essere letto del proliferare di articoli mediocri presenti online? Ecco le regole che Massimiliano ha imposto alla sua redazione:

Selezionare le notizie e accertarsi della loro veridicità.

Non focalizzare il contenuto soltanto sui problemi, bensì lasciare spazio anche a idee e soluzioni per affrontarlo.

Non distorcere la realtà per rendere sensazionale la notizia a tutti costi.

Tenere sempre a mente che un buon giornalista non scrive la sua realtà, ma descrive i fatti per quello che sono, rispecchia nei contenuti la realtà di quanto è accaduto e se possibile cita le fonti e le persone coinvolte.

Non dimenticare mai di scrivere con imparzialità, equità e giustizia.

Scegliere notizie utili per i lettori, capaci di educare oltre che informare o intrattenere.

Informare è un’arte e in questo Massimiliano ha dimostrato di essere un maestro, anche se Sbircia la Notizia conta solo pochi mesi di vita ha saputo dare una impronta innovativa al suo stile comunicativo, differenziandosi dalla massa e offrendo valore agli utenti.

I temi trattati dal Magazine sono molteplici: dalle interviste a personaggi del nostro tempo alle news dell’ultima ora, dagli approfondimenti allo spettacolo. I lettori riescono sempre a trovare qualcosa di utile e interessante da approfondire.

In pochi mesi una crescita esponenziale, un risultato ottenuto soltanto grazie alla qualità dei contenuti, oppure ci sono altri segreti?

Perché gli utenti possano apprezzare i contenuti di Sbircia la Notizia Magazine e conseguentemente possano affezionarsi e seguire costantemente la testata giornalistica, è indispensabile che abbiano la possibilità di conoscerla. Ma come è possibile convincere un utente a entrare nelle pagine di un quotidiano online? Junior Cristarella ha svelato uno dei suoi segreti, sostenendo che quando si sottopone sui social l’anteprima di un contenuto la parte più importante sulla quale è indispensabile dedicare attenzione è il titolo dell’articolo. Un contenuto ben scritto con un titolo poco accattivante non attira l’interesse dei lettori, lo dimostrano le statistiche. Da qui la domanda sorge spontanea: come scrivere un titolo “efficace”? A parere di Massimiliano un titolo deve essere chiaro e diretto, essenziale e comprensibile, inoltre deve avere la capacità di rispondere a una esigenza di informazione ben precisa, quindi più si è specifici e maggiore attenzione si potrà attirare. A volte porre delle domande nel titolo è funzionale a questo scopo, ad esempio: “Draghi al colle? L’opinione di Salvini”. L’importante è che il contenuto sia all’altezza del titolo e soddisfi l’utente, un lettore insoddisfatto non tornerà mai più sulle pagine del quotidiano se si sentirà truffato da un titolo acchiappa attenzione che poi non trova coerenza con il testo.

Un altro segreto del nostro successo risiede nell’attenzione con cui i contenuti vengono ottimizzati per la Seo: search engine optimization. Google per fortuna ci ama e rende visibili i nostri articoli nei risultati di ricerca, adottando delle linee guida di seo copywriting piuttosto banali e di buon senso abbiamo incrementato notevolmente il volume di traffico derivante dai motori di ricerca. Ci siamo resi conto che essendo attivi nella ricerca di informazione, gli utenti che arrivano da questo canale sono molto motivati, a differenza di quelli che seguono i link sui social in cui subiscono passivamente ciò che gli viene proposto nella loro bacheca.

Vuoi farti un giudizio su Sbircia la Notizia Magazine? Non ti resta che entrare su sbircialanotizia.it, buona navigazione!