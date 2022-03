L’Italia di Mancini a Konya riparte con Raspadori e Donnarumma

A Konya i protagonisti sono Raspadori e Donnarumma. La squadra azzurra si impone 3-2 nell’amichevole “beffa” dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. L’Italia di Mancini si impone sulla Turchia mentre all’Estadio do Dragao il Portogallo supera la Macedonia del Nord e vola ai Mondiali.

La partita (si spera) segna una nuova ripartenza in vista del Mondiale 2026 (prossimo obiettivo azzurro). Raspadori è il protagonista con una doppietta così come Donnarumma che dà il peggio con una papera sul gol di Under ma è anche capace di evitare il pari turco nel finale. Il portiere azzurro è realmente in difficoltà e dovrà presto ritrovarsi! Per gli azzurri a segno anche Cristante.